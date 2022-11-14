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78 работников аграрной отрасли наградят за многолетний плодотворный труд – Указ Президента

14 ноября 2022 18:31
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Новости Беларуси. Вскоре работники аграрной отрасли отметят профессиональный праздник. 14 ноября стало известно, что заслуги многих из них отмечены на государственном уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

78 работников аграрной отрасли наградят за многолетний плодотворный труд – Указ Президента-1

Президент подписал Указ, в котором определены 78 представителей организаций, предприятий и профильных образовательных учреждений АПК. Им вручат ордена, медали и почетные звания за многолетний плодотворный труд, значительный личный вклад в развитие отрасли и достижение высоких производственных показателей.

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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