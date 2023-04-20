«Против Беглова сегодня ведутся информационные кампании в России». Как на это смотрит Лукашенко?

Андрей Лазуткин, политолог:

Против Беглова сегодня ведутся информационные кампании в России. И там система власти довольно сложная. Есть разные группы, которые пытаются губернатора свалить. И когда Президент публично говорит, что да, мы готовы с вами работать, ваши контракты мы железно исполним, вы нас тоже устраиваете, город у вас хороший, вы нас полностью не разочаровали, то это определенный жест поддержки уже Беглову, потому что там были определенные проблемы. Там рассказывали, что и мусор не вывозят, и город грязный, и не так хоронят бойцов СВО – это все должно немножко перекрывать.

Президент показывает: смотрите, мы с вами хорошо работаем. И это такой жест. Поэтому непросто такое общение – под камерами рассказать о дружбе народов. Ничего подобного. Президент четко понимает, что если работать с Россией, то надо работать на уровне регионов, работать с губернаторами, потому что от них зависят исполнение контрактов, товарооборот и конкретные связи, которые будут. Потому что можно красиво говорить об одном, а потом на земле у вас не будет связей экономических. Поэтому Президент все грамотно делает, и это уровень нашего Президента. Он этим гордится, что у нас хорошие связи по всем регионам России.

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