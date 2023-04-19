Кухонный гарнитур «Светлана» и мангал Z. Что можно купить в новом магазине «еДИН»?

Проект «Азаренок. Напрямую» . О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим белорусскую помощь жителям Донбасса и реконструкцию дорог в Беларуси. В гостях публицист Юрий Терех и депутат Народного Совета ДНР Елена Шишкина.

Григорий Азаренок:

Это торговая точка Департамента исполнения наказаний, то есть того самого учреждения, которое следит и за отсидкой всех государственных преступников, все тех, кто нарушал закон, кто находится в местах не столь отдаленных. Это тюрьмы, наши места лишения свободы. И это просто потрясающе, потому что в том числе тот самый список «Вясны» трудится каждый день.

Юрий Терех:

Я знаю, что помимо магазина у них открывается интернет-магазин, то есть можно заказывать. Я туда сегодня зашел почитать названия – я плакал. Там кухонный гарнитур «Светлана». Я так понимаю, его еще доделывают, он запускается только завтра. Там есть мангалы Z и V. У Z еще рисунка нет, а мангал V уже есть. На большой букве V мангал, и стоит достаточно адекватных денег.

Григорий Азаренок:

А можно делать персональные заказы? Например, чтобы табуретку сделал Тихановский.

Юрий Терех:

Сомневаюсь, но было бы прикольно. Там настолько с юмором подошли к этому магазину, что просто вау! Мое почтение.

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