Прямой эфир

«Качество и цена соответствуют». Иван Кубраков об открытии интернет-магазина еДИН

20 апреля 2023 18:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. От одежды и хозтоваров до мебели. Уникальный шоу-рум открылся в Дзержинском районе. Здесь можно приобрести продукцию интернет-магазина еДИН. Все товары производятся предприятиями уголовно-исполнительной системы МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Качество и цена соответствуют». Иван Кубраков об открытии интернет-магазина еДИН-1

Теперь белорусы смогут не только увидеть, но и лично оценить качество предлагаемых позиций. А их, к слову, немало. Представлен богатый ассортимент мебели для прихожей, гостиной, спальни. Имеются кухни из массива. Дачников и любителей отдыха на природе могут заинтересовать мангалы, беседки, одежда для охоты и рыбалки. Всего в перечне более 500 наименований товаров.  

«Качество и цена соответствуют». Иван Кубраков об открытии интернет-магазина еДИН-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  
К нам обращаются граждане и говорят: где можно посмотреть в большом помещении, потрогать руками, продукцию выбрать? Сегодня такая возможность будет у любого гражданина, у любого предприятия. Почему покупают именно эту продукцию? Потому что качество и цена соответствуют. Здесь можно приобрести все: начиная одеждой и заканчивая строительством дома. Но самое главное, что в данном магазине можно заказать мебель любого размера, индивидуальные подходы, если человеку что-то нравится. Мы можем сделать все полностью.  

«Качество и цена соответствуют». Иван Кубраков об открытии интернет-магазина еДИН-7

Для уголовно-исполнительной системы открытие маркет-плейса – новый опыт. Пока доставку организуют только по Минску и области. В процессе будет изучаться спрос, и в зависимости от него пополняться ассортимент. В планах расширение перечня товаров до полутора тысяч позиций и открытие шоу-рума в столице.  

# Интернет-магазины # общество # Иван Кубраков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: «Часто говорю президенту России: вот с Питером у нас получается всё!»
20 апреля 2023 17:38

Лукашенко: «Часто говорю президенту России: вот с Питером у нас получается всё!»

Лукашенко: «Если уж руководство Питера берётся за какой-то вопрос, то решает его масштабно, качественно»
20 апреля 2023 17:23

Лукашенко: «Если уж руководство Питера берётся за какой-то вопрос, то решает его масштабно, качественно»

Муковозчик: Азарёнок «оскорбляет змагаров, бчбанутых, предателей» и прочую отрыжку белорусского народа – правильно!
20 апреля 2023 17:10

Муковозчик: Азарёнок «оскорбляет змагаров, бчбанутых, предателей» и прочую отрыжку белорусского народа – правильно!