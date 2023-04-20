«Качество и цена соответствуют». Иван Кубраков об открытии интернет-магазина еДИН
Новости Беларуси. От одежды и хозтоваров до мебели. Уникальный шоу-рум открылся в Дзержинском районе. Здесь можно приобрести продукцию интернет-магазина еДИН. Все товары производятся предприятиями уголовно-исполнительной системы МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теперь белорусы смогут не только увидеть, но и лично оценить качество предлагаемых позиций. А их, к слову, немало. Представлен богатый ассортимент мебели для прихожей, гостиной, спальни. Имеются кухни из массива. Дачников и любителей отдыха на природе могут заинтересовать мангалы, беседки, одежда для охоты и рыбалки. Всего в перечне более 500 наименований товаров.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
К нам обращаются граждане и говорят: где можно посмотреть в большом помещении, потрогать руками, продукцию выбрать? Сегодня такая возможность будет у любого гражданина, у любого предприятия. Почему покупают именно эту продукцию? Потому что качество и цена соответствуют. Здесь можно приобрести все: начиная одеждой и заканчивая строительством дома. Но самое главное, что в данном магазине можно заказать мебель любого размера, индивидуальные подходы, если человеку что-то нравится. Мы можем сделать все полностью.
Для уголовно-исполнительной системы открытие маркет-плейса – новый опыт. Пока доставку организуют только по Минску и области. В процессе будет изучаться спрос, и в зависимости от него пополняться ассортимент. В планах расширение перечня товаров до полутора тысяч позиций и открытие шоу-рума в столице.