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Простой пёс, в котором никто не видел своего друга. Удивительная история собаки, которая нашла свой дом

31 декабря 2021 14:06
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Новости Беларуси. Совсем немного и мы перевернем календарь, 2022 год придет на смену 2021-му. Время подводить итоги и строить планы на будущее. О знаковых событиях уходящего года поговорили в ток-шоу «Точки над i».  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
В любви нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие. В студии у нас Александра, не одна, а с питомцем Мамба. Вы уже искали хозяев для этой очаровательной собаки. Не удалось, значит, найти?  

Простой пёс, в котором никто не видел своего друга. Удивительная история собаки, которая нашла свой дом-1

Александра Якусик, волонтер:  
Нет, к сожалению, не было никаких звонков.  

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Александра, почему?  

Алена Родовская:  
Он вообще культурный пес. Когда вы приехали к нам, он прямо так аккуратно, с надеждой засматривался в глаза всех тех, кто присутствовал.  

Александра Якусик:  
Да, возможно, оно и отталкивает, потому что собака довольно крупная. У людей даже понятие о том, что большая собака – это прямо должны быть какие-то большие затраты, много места и прочее.  

Алеся Лакина:  
А не должно много места? Я знаю, волонтеры приходят, осматривают условия.  

Простой пёс, в котором никто не видел своего друга. Удивительная история собаки, которая нашла свой дом-4

Александра Якусик:  
Главное, у собаки должна быть любовь и достойный выгул. Не такой, что ты выбежал с ней на пять минут куда-то. Естественно, ей нужен достойный выгул. Это не пять минут, это должно быть хотя бы полчаса утром. Вечерние прогулки должны быть.  

Алена Родовская:  
Слушаю Александру и понимаю, что все происходящее напоминает эпизод из фильма «Елки». Помните, когда вдруг увидели, послали какие-то слова, свой запрос, и где-то, в каком-то уголке нашей прекрасной Беларуси, сейчас человек, который посмотрев на Мамбу, влюбится. И эта собака под Новый год станет счастливой.  

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:  
Я думаю, что сейчас Мамба также счастлива. Но, конечно, хотелось бы уже обрести дом. Действительно будем надеяться.  

Алена Родовская:  
Мы надеемся на новогоднее чудо.  

Алеся Лакина:  
Поэтому, если кому-то понравилась Мамба, обращайтесь либо в наше ток-шоу [contact@ctv.by – прим. ред.], либо к Александре.  

Простой пёс, в котором никто не видел своего друга. Удивительная история собаки, которая нашла свой дом-7

Евгений Иванов, встретил свою любовь в 2021 году:  
У меня предложение – с хозяйкой на быстрые свидания отправить.  

Алеся Лакина:  
С Мамбой?  

Евгений Иванов:  
Да, там быстро.  

Екатерина Забенько:  
Хозяйку заберут, и тогда вообще ни одной не останется у Мамбы. Сейчас хоть кто-то присматривает.  

Алена Родовская:  
Самое главное – верить, что любые желания в новогоднюю ночь должны обязательно исполняться. Александра, а много ли животных удалось пристроить в этом году?  

Простой пёс, в котором никто не видел своего друга. Удивительная история собаки, которая нашла свой дом-10

Александра Якусик:  
В этом году, да. По кошачьим я, наверное, скажу: может быть, около 20 точно кошек и котов нашли свой дом. По собакам, как правило, меньше. У меня за этот год, наверное, только две крупные собаки нашли свой дом. Одна из них, кстати, тоже сидела довольно долго на передержках. Это было два с половиной года. Это был совершенно простой пес, в котором никто не видел, наверное, своего друга. У него очень большие размеры. Естественно, только на охрану хотят. Но он вообще, от слова совсем, не охранник. Он был такой большой-большой кот, которого можно было подложить к себе под бочек. И он действительно нашел ту семью. Наверное, ждал этого дня. Его сейчас любят.  

Приехала женщина, с первого же раза, зашла и говорит: «Это мой». И она готова была его забрать тут же. Мы ездим, еще смотрим – как говорилось – условия проживания, заключаем договор. Но это было довольно быстро. Сейчас ни на минуту не жалеешь. Недавно она прислала даже фотографию о том, что она отмечает – тоже у собак есть паспорт, они все привиты, чипированы – сказала, что по паспорту сегодня Джею три годика. Прислала тортик, который они ему сделали. То есть люди даже отмечают день рождения собаки.  

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# Домашние животные # общество # Алена Родовская # Александра Якусик # Алеся Лакина # Екатерина Забенько # Евгений Иванов # Фотофакт

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