Простой пёс, в котором никто не видел своего друга. Удивительная история собаки, которая нашла свой дом
Новости Беларуси. Совсем немного и мы перевернем календарь, 2022 год придет на смену 2021-му. Время подводить итоги и строить планы на будущее. О знаковых событиях уходящего года поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
В любви нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие. В студии у нас Александра, не одна, а с питомцем Мамба. Вы уже искали хозяев для этой очаровательной собаки. Не удалось, значит, найти?
Александра Якусик, волонтер:
Нет, к сожалению, не было никаких звонков.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Александра, почему?
Алена Родовская:
Он вообще культурный пес. Когда вы приехали к нам, он прямо так аккуратно, с надеждой засматривался в глаза всех тех, кто присутствовал.
Александра Якусик:
Да, возможно, оно и отталкивает, потому что собака довольно крупная. У людей даже понятие о том, что большая собака – это прямо должны быть какие-то большие затраты, много места и прочее.
Алеся Лакина:
А не должно много места? Я знаю, волонтеры приходят, осматривают условия.
Александра Якусик:
Главное, у собаки должна быть любовь и достойный выгул. Не такой, что ты выбежал с ней на пять минут куда-то. Естественно, ей нужен достойный выгул. Это не пять минут, это должно быть хотя бы полчаса утром. Вечерние прогулки должны быть.
Алена Родовская:
Слушаю Александру и понимаю, что все происходящее напоминает эпизод из фильма «Елки». Помните, когда вдруг увидели, послали какие-то слова, свой запрос, и где-то, в каком-то уголке нашей прекрасной Беларуси, сейчас человек, который посмотрев на Мамбу, влюбится. И эта собака под Новый год станет счастливой.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что сейчас Мамба также счастлива. Но, конечно, хотелось бы уже обрести дом. Действительно будем надеяться.
Алена Родовская:
Мы надеемся на новогоднее чудо.
Алеся Лакина:
Поэтому, если кому-то понравилась Мамба, обращайтесь либо в наше ток-шоу [contact@ctv.by – прим. ред.], либо к Александре.
Евгений Иванов, встретил свою любовь в 2021 году:
У меня предложение – с хозяйкой на быстрые свидания отправить.
Алеся Лакина:
С Мамбой?
Евгений Иванов:
Да, там быстро.
Екатерина Забенько:
Хозяйку заберут, и тогда вообще ни одной не останется у Мамбы. Сейчас хоть кто-то присматривает.
Алена Родовская:
Самое главное – верить, что любые желания в новогоднюю ночь должны обязательно исполняться. Александра, а много ли животных удалось пристроить в этом году?
Александра Якусик:
В этом году, да. По кошачьим я, наверное, скажу: может быть, около 20 точно кошек и котов нашли свой дом. По собакам, как правило, меньше. У меня за этот год, наверное, только две крупные собаки нашли свой дом. Одна из них, кстати, тоже сидела довольно долго на передержках. Это было два с половиной года. Это был совершенно простой пес, в котором никто не видел, наверное, своего друга. У него очень большие размеры. Естественно, только на охрану хотят. Но он вообще, от слова совсем, не охранник. Он был такой большой-большой кот, которого можно было подложить к себе под бочек. И он действительно нашел ту семью. Наверное, ждал этого дня. Его сейчас любят.
Приехала женщина, с первого же раза, зашла и говорит: «Это мой». И она готова была его забрать тут же. Мы ездим, еще смотрим – как говорилось – условия проживания, заключаем договор. Но это было довольно быстро. Сейчас ни на минуту не жалеешь. Недавно она прислала даже фотографию о том, что она отмечает – тоже у собак есть паспорт, они все привиты, чипированы – сказала, что по паспорту сегодня Джею три годика. Прислала тортик, который они ему сделали. То есть люди даже отмечают день рождения собаки.
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