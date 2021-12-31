Простой пёс, в котором никто не видел своего друга. Удивительная история собаки, которая нашла свой дом

Новости Беларуси. Совсем немного и мы перевернем календарь, 2022 год придет на смену 2021-му. Время подводить итоги и строить планы на будущее. О знаковых событиях уходящего года поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

В любви нуждаются не только люди, но и братья наши меньшие. В студии у нас Александра, не одна, а с питомцем Мамба. Вы уже искали хозяев для этой очаровательной собаки. Не удалось, значит, найти?

Александра Якусик, волонтер:

Нет, к сожалению, не было никаких звонков. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Александра, почему? Алена Родовская:

Он вообще культурный пес. Когда вы приехали к нам, он прямо так аккуратно, с надеждой засматривался в глаза всех тех, кто присутствовал. Александра Якусик:

Да, возможно, оно и отталкивает, потому что собака довольно крупная. У людей даже понятие о том, что большая собака – это прямо должны быть какие-то большие затраты, много места и прочее. Алеся Лакина:

А не должно много места? Я знаю, волонтеры приходят, осматривают условия.

Александра Якусик:

Главное, у собаки должна быть любовь и достойный выгул. Не такой, что ты выбежал с ней на пять минут куда-то. Естественно, ей нужен достойный выгул. Это не пять минут, это должно быть хотя бы полчаса утром. Вечерние прогулки должны быть. Алена Родовская:

Слушаю Александру и понимаю, что все происходящее напоминает эпизод из фильма «Елки». Помните, когда вдруг увидели, послали какие-то слова, свой запрос, и где-то, в каком-то уголке нашей прекрасной Беларуси, сейчас человек, который посмотрев на Мамбу, влюбится. И эта собака под Новый год станет счастливой. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Я думаю, что сейчас Мамба также счастлива. Но, конечно, хотелось бы уже обрести дом. Действительно будем надеяться. Алена Родовская:

Мы надеемся на новогоднее чудо. Алеся Лакина:

Поэтому, если кому-то понравилась Мамба, обращайтесь либо в наше ток-шоу [contact@ctv.by – прим. ред.], либо к Александре.

Евгений Иванов, встретил свою любовь в 2021 году:

У меня предложение – с хозяйкой на быстрые свидания отправить. Алеся Лакина:

С Мамбой? Евгений Иванов:

Да, там быстро. Екатерина Забенько:

Хозяйку заберут, и тогда вообще ни одной не останется у Мамбы. Сейчас хоть кто-то присматривает. Алена Родовская:

Самое главное – верить, что любые желания в новогоднюю ночь должны обязательно исполняться. Александра, а много ли животных удалось пристроить в этом году?