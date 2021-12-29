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«Ещё одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому». Участник проекта X-Factor жёстко ответил за оскорбление Ольги Бузовой

29 декабря 2021 13:46
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Новости Беларуси. Сама Ольга Бузова назвала его звездой. Об участии в проекте X-Factor и стремительной карьере белорусский певец Дмитрий Сивчик рассказал в гостях ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я так понимаю, что Андрей взял молодого начинающего артиста под свое крыло?

«Ещё одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому». Участник проекта X-Factor жёстко ответил за оскорбление Ольги Бузовой-1

Андрей Павлович, представитель музыкальной компании:
Нет.

Алена Родовская:
А как это было?

Андрей Павлович:
Все так говорят. На самом деле, все наоборот.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть это Дима взял вас под свое крыло?

Андрей Павлович:
Это Дима меня взял, да.

«Ещё одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому». Участник проекта X-Factor жёстко ответил за оскорбление Ольги Бузовой-4

Екатерина Забенько:
Дима молодец, не растерялся. Пронял, что надо собирать уже команду. Твоя популярность обусловлена участием в проекте X-Factor? Сама Ольга Бузова – обожаемая тобой, и, видимо, это было взаимно – назвала тебя звездой. Но при этом ни один, почему-то, из кураторов тебя к себе не взял. Тем не менее ты продолжил свою музыкальную карьеру, в принципе, стал популярным блогером.

Алена Родовская:
В новогоднюю ночь зрители СТВ увидят в нашем огоньке.

Екатерина Забенько:
Вот это да! Карьера.

Алена Родовская:
Вот это «Кубики-рубики».

Екатерина Забенько:
И 31 декабря в нашем эфире, и в новогоднюю ночь. Как тебе это удалось?

«Ещё одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому». Участник проекта X-Factor жёстко ответил за оскорбление Ольги Бузовой-7

Евгений Иванов, встретил свою любовь в 2021 году:
А что еще кто-то слушает Бузову?

Алена Родовская:
Слушают Бузову.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я не слушаю Бузову, я слушаю Диму.

«Ещё одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому». Участник проекта X-Factor жёстко ответил за оскорбление Ольги Бузовой-10

Дмитрий Сивчик, артист, блогер:
Я попрошу так не говорить, во-первых.

Евгений Иванов:
На пенсию ей уже давно пора.

Дмитрий Сивчик:
Ты серьезно так говоришь?

Евгений Иванов:
Конечно.

Дмитрий Сивчик:
Подожди, давай без такого. Хорошо?

Екатерина Забенько:
Между прочим, мы тоже сейчас нападем на нашего гостя, потому что она даже, наверное, чуть-чуть и помладше, чем мы. Назревает конфликт?

Алена Родовская:
Тише, господа, сегодня предпраздничный эфир.

Евгений Иванов:
А ты ее поклонник великий, да?

Дмитрий Сивчик:
Подожди, давай еще одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому.

«Ещё одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому». Участник проекта X-Factor жёстко ответил за оскорбление Ольги Бузовой-13

Евгений Иванов:
Давай поговорим.

Дмитрий Сивчик:
Поговорим?

Екатерина Забенько:
Ребята, подождите! Стой! У нас новогодний эфир. Стоп!

Андрей Павлович:
Ребята, это все-таки эфир.

Екатерина Забенько:
Да, это эфир. Давайте мы не будем доводить до того, чтобы приглашать сюда охрану.

Алена Родовская:
А я считаю, что в канун Нового года, нужно оставлять старые обиды. Если вы сейчас извинитесь перед всеми, лично перед нашим героем, то мы продолжим, и, я думаю, что конфликт будет исчерпан. Пожалуйста.

«Ещё одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому». Участник проекта X-Factor жёстко ответил за оскорбление Ольги Бузовой-16

Дмитрий Сивчик:
Я жду извинений, да.

Евгений Иванов:
Все плохое оставляем в старом году. В Новый год переходим с позитивом.

Екатерина Забенько:
Я думаю, что ваша любимая двушка вас только поддержит. Потому что, мне кажется, сглаживание конфликтов в любой паре – это самый главный приоритет, и с ним вы должны шагнуть в новый 2022 год.

Алена Родовская:
Поработайте с этим. Он должен понимать, что говорить о женщинах – либо молчать, либо говорить красиво.

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# Белорусские исполнители # общество # Алена Родовская # Андрей Павлович # Екатерина Забенько # Евгений Иванов # Алеся Лакина # Дмитрий Сивчик # Ольга Бузова # Фотофакт

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