«Ещё одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому». Участник проекта X-Factor жёстко ответил за оскорбление Ольги Бузовой
Новости Беларуси. Сама Ольга Бузова назвала его звездой. Об участии в проекте X-Factor и стремительной карьере белорусский певец Дмитрий Сивчик рассказал в гостях ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Я так понимаю, что Андрей взял молодого начинающего артиста под свое крыло?
Андрей Павлович, представитель музыкальной компании:
Нет.
Алена Родовская:
А как это было?
Андрей Павлович:
Все так говорят. На самом деле, все наоборот.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
То есть это Дима взял вас под свое крыло?
Андрей Павлович:
Это Дима меня взял, да.
Екатерина Забенько:
Дима молодец, не растерялся. Пронял, что надо собирать уже команду. Твоя популярность обусловлена участием в проекте X-Factor? Сама Ольга Бузова – обожаемая тобой, и, видимо, это было взаимно – назвала тебя звездой. Но при этом ни один, почему-то, из кураторов тебя к себе не взял. Тем не менее ты продолжил свою музыкальную карьеру, в принципе, стал популярным блогером.
Алена Родовская:
В новогоднюю ночь зрители СТВ увидят в нашем огоньке.
Екатерина Забенько:
Вот это да! Карьера.
Алена Родовская:
Вот это «Кубики-рубики».
Екатерина Забенько:
И 31 декабря в нашем эфире, и в новогоднюю ночь. Как тебе это удалось?
Евгений Иванов, встретил свою любовь в 2021 году:
А что еще кто-то слушает Бузову?
Алена Родовская:
Слушают Бузову.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я не слушаю Бузову, я слушаю Диму.
Дмитрий Сивчик, артист, блогер:
Я попрошу так не говорить, во-первых.
Евгений Иванов:
На пенсию ей уже давно пора.
Дмитрий Сивчик:
Ты серьезно так говоришь?
Евгений Иванов:
Конечно.
Дмитрий Сивчик:
Подожди, давай без такого. Хорошо?
Екатерина Забенько:
Между прочим, мы тоже сейчас нападем на нашего гостя, потому что она даже, наверное, чуть-чуть и помладше, чем мы. Назревает конфликт?
Алена Родовская:
Тише, господа, сегодня предпраздничный эфир.
Евгений Иванов:
А ты ее поклонник великий, да?
Дмитрий Сивчик:
Подожди, давай еще одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому.
Евгений Иванов:
Давай поговорим.
Дмитрий Сивчик:
Поговорим?
Екатерина Забенько:
Ребята, подождите! Стой! У нас новогодний эфир. Стоп!
Андрей Павлович:
Ребята, это все-таки эфир.
Екатерина Забенько:
Да, это эфир. Давайте мы не будем доводить до того, чтобы приглашать сюда охрану.
Алена Родовская:
А я считаю, что в канун Нового года, нужно оставлять старые обиды. Если вы сейчас извинитесь перед всеми, лично перед нашим героем, то мы продолжим, и, я думаю, что конфликт будет исчерпан. Пожалуйста.
Дмитрий Сивчик:
Я жду извинений, да.
Евгений Иванов:
Все плохое оставляем в старом году. В Новый год переходим с позитивом.
Екатерина Забенько:
Я думаю, что ваша любимая двушка вас только поддержит. Потому что, мне кажется, сглаживание конфликтов в любой паре – это самый главный приоритет, и с ним вы должны шагнуть в новый 2022 год.
Алена Родовская:
Поработайте с этим. Он должен понимать, что говорить о женщинах – либо молчать, либо говорить красиво.
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