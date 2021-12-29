«Ещё одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому». Участник проекта X-Factor жёстко ответил за оскорбление Ольги Бузовой

Новости Беларуси. Сама Ольга Бузова назвала его звездой. Об участии в проекте X-Factor и стремительной карьере белорусский певец Дмитрий Сивчик рассказал в гостях ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Я так понимаю, что Андрей взял молодого начинающего артиста под свое крыло?

Андрей Павлович, представитель музыкальной компании:

Нет. Алена Родовская:

А как это было? Андрей Павлович:

Все так говорят. На самом деле, все наоборот. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть это Дима взял вас под свое крыло? Андрей Павлович:

Это Дима меня взял, да.

Екатерина Забенько:

Дима молодец, не растерялся. Пронял, что надо собирать уже команду. Твоя популярность обусловлена участием в проекте X-Factor? Сама Ольга Бузова – обожаемая тобой, и, видимо, это было взаимно – назвала тебя звездой. Но при этом ни один, почему-то, из кураторов тебя к себе не взял. Тем не менее ты продолжил свою музыкальную карьеру, в принципе, стал популярным блогером. Алена Родовская:

В новогоднюю ночь зрители СТВ увидят в нашем огоньке. Екатерина Забенько:

Вот это да! Карьера. Алена Родовская:

Вот это «Кубики-рубики». Екатерина Забенько:

И 31 декабря в нашем эфире, и в новогоднюю ночь. Как тебе это удалось?

Евгений Иванов, встретил свою любовь в 2021 году:

А что еще кто-то слушает Бузову? Алена Родовская:

Слушают Бузову. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я не слушаю Бузову, я слушаю Диму.

Дмитрий Сивчик, артист, блогер:

Я попрошу так не говорить, во-первых. Евгений Иванов:

На пенсию ей уже давно пора. Дмитрий Сивчик:

Ты серьезно так говоришь? Евгений Иванов:

Конечно. Дмитрий Сивчик:

Подожди, давай без такого. Хорошо? Екатерина Забенько:

Между прочим, мы тоже сейчас нападем на нашего гостя, потому что она даже, наверное, чуть-чуть и помладше, чем мы. Назревает конфликт? Алена Родовская:

Тише, господа, сегодня предпраздничный эфир. Евгений Иванов:

А ты ее поклонник великий, да? Дмитрий Сивчик:

Подожди, давай еще одно слово, и мы поговорим с тобой по-другому.

Евгений Иванов:

Давай поговорим. Дмитрий Сивчик:

Поговорим? Екатерина Забенько:

Ребята, подождите! Стой! У нас новогодний эфир. Стоп! Андрей Павлович:

Ребята, это все-таки эфир. Екатерина Забенько:

Да, это эфир. Давайте мы не будем доводить до того, чтобы приглашать сюда охрану. Алена Родовская:

А я считаю, что в канун Нового года, нужно оставлять старые обиды. Если вы сейчас извинитесь перед всеми, лично перед нашим героем, то мы продолжим, и, я думаю, что конфликт будет исчерпан. Пожалуйста.