Лукашенко в РНПЦ «Мать и дитя»: давайте будем заинтересовывать этих мужиков, чтобы женщина могла родить

Новости Беларуси. В Беларуси необходимо продолжить активнее развивать репродуктивные технологии. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 декабря во время посещения РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре здесь открыли новый корпус для выхаживания самых сложных деток. Тридцать бюветов, а рядом комфортные условия для нахождения мам. Также создан Банк грудного молока. Рекорд белорусских врачей – выхожен младенец весом в 450 граммов. В других странах новорожденных с таким весом даже не вносят в статистику.