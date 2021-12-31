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Лукашенко в РНПЦ «Мать и дитя»: давайте будем заинтересовывать этих мужиков, чтобы женщина могла родить

31 декабря 2021 13:59
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Новости Беларуси. В Беларуси необходимо продолжить активнее развивать репродуктивные технологии. Об этом Александр Лукашенко заявил 31 декабря во время посещения РНПЦ «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ноябре здесь открыли новый корпус для выхаживания самых сложных деток. Тридцать бюветов, а рядом комфортные условия для нахождения мам. Также создан Банк грудного молока. Рекорд белорусских врачей – выхожен младенец весом в 450 граммов. В других странах новорожденных с таким весом даже не вносят в статистику.

Лукашенко в РНПЦ «Мать и дитя»: давайте будем заинтересовывать этих мужиков, чтобы женщина могла родить-1

Обсуждая в целом систему родовспоможения, Президент поручил уже в первом полугодии создать банк данных ЭКО.

Лукашенко в РНПЦ «Мать и дитя»: давайте будем заинтересовывать этих мужиков, чтобы женщина могла родить-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Давайте сделаем этот банк, давайте будем это рекламировать, давайте будем заинтересовывать этих мужиков, чтобы женщина могла родить.

Лукашенко в РНПЦ «Мать и дитя»: давайте будем заинтересовывать этих мужиков, чтобы женщина могла родить-7

«Чтобы женщина могла родить». Лукашенко поручил создать банк генетического материала для ЭКО. Читайте здесь.

# Рождаемость в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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