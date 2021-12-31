Дзермант: мы не копируем чужие формы демократии, в Беларуси нельзя автоматически применить чужой опыт

Алексей Дзермант, политолог: Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Проект обновленной Конституции нашего государства опубликован, мы все можем ознакомиться с предлагаемыми изменениями и поправками. Напряженная работа членов Конституционной комиссии, юристов и экспертов завершается. Теперь только от нас с вами – белорусского народа – зависит, каким будет окончательный вариант, выносимый на республиканский референдум.

Важно отметить – власть обещала до конца года подготовить и опубликовать проект Основного закона, и она это сделала, Президент все время держал руку на пульсе и руководил процессом подготовки проекта. Наше общество готово к переменам, к обновлению нашей политической системы и вот теперь мы можем увидеть параметры и логику изменений – перемены будут проходить эволюционно, цивилизованно, а не через уличное или внешнее давление.

Впервые в истории в Конституции мы четко обозначаем нашу политику ценностей – читайте здесь.

Много было дискуссий об увеличении роли партий, чтобы придать дополнительную динамику нашей политической жизни. И в новой Конституции для этого будут предусмотрены все необходимые механизмы. Кстати, членами партий, исходя из текста Основного закона, смогут стать и государственные служащие, за исключением судей, прокуроров и военнослужащих.