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Дзермант: мы не копируем чужие формы демократии, в Беларуси нельзя автоматически применить чужой опыт

31 декабря 2021 13:55
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Новости Беларуси. Авторская рубрика Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дзермант: мы не копируем чужие формы демократии, в Беларуси нельзя автоматически применить чужой опыт-1

Алексей Дзермант, политолог:  
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Проект обновленной Конституции нашего государства опубликован, мы все можем ознакомиться с предлагаемыми изменениями и поправками. Напряженная работа членов Конституционной комиссии, юристов и экспертов завершается. Теперь только от нас с вами – белорусского народа – зависит, каким будет окончательный вариант, выносимый на республиканский референдум.  

Дзермант: мы не копируем чужие формы демократии, в Беларуси нельзя автоматически применить чужой опыт-4

Важно отметить – власть обещала до конца года подготовить и опубликовать проект Основного закона, и она это сделала, Президент все время держал руку на пульсе и руководил процессом подготовки проекта. Наше общество готово к переменам, к обновлению нашей политической системы и вот теперь мы можем увидеть параметры и логику изменений – перемены будут проходить эволюционно, цивилизованно, а не через уличное или внешнее давление.  

Впервые в истории в Конституции мы четко обозначаем нашу политику ценностей – читайте здесь.  

Много было дискуссий об увеличении роли партий, чтобы придать дополнительную динамику нашей политической жизни. И в новой Конституции для этого будут предусмотрены все необходимые механизмы. Кстати, членами партий, исходя из текста Основного закона, смогут стать и государственные служащие, за исключением судей, прокуроров и военнослужащих.  

Теперь только от нас с вами зависит, каким будет окончательный вариант Конституции – читайте здесь.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

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