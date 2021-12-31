«Это должно зайти». А какие проекты можно продвигать через TikTok?

Новости Беларуси. Совсем немного и мы перевернем календарь, 2022 год придет на смену 2021-му. Время подводить итоги и строить планы на будущее. О знаковых событиях уходящего года поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Кстати, о TikTok. Популярность не приходит одна: стал популярным на X-Factor, тут параллельно подтянулся TikTok. Сегодня уже, наверное, огромное количество подписчиков. Даже знает ребенок Алеси Лакиной, которая сама тиктокерша, и которая, наверняка, подсматривает за тем, что ты выкладываешь у себя. Да, Алеся, есть такое дело? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Конечно. Екатерина Забенько:

Как деятельность продвигается, сегодня насколько это помогает карьере? Алеся Лакина:

Мне, кстати, интересно, TikTok был раньше, чем деятельность певца?

Дмитрий Сивчик, артист, блогер:

Я только начал. TikTok завел примерно в июне. То есть буквально за месяц-два до эфира X-Factor. Конечно, с выходом эфира – популярность, то есть обороты подписчиков. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Проснулся знаменитым? Дмитрий Сивчик:

Да, но не без большой работы. Потому что, когда я понял, что на меня смотрят уже много людей, выходят, то я понял, что самое время еще подбавить обороты. И начал, прямо включился на 200 %, чтобы еще больше вести TikTok и продвигать там собственную песню. В общем, как-то так все получилось. Алена Родовская:

Алексей, вы победитель 9-го сезона республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси». Как вам такая история?