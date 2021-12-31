«Это должно зайти». А какие проекты можно продвигать через TikTok?

Новости Беларуси. Совсем немного и мы перевернем календарь, 2022 год придет на смену 2021-му. Время подводить итоги и строить планы на будущее. О знаковых событиях уходящего года поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Новости Беларуси. Совсем немного и мы перевернем календарь, 2022 год придет на смену 2021-му. Время подводить итоги и строить планы на будущее. О знаковых событиях уходящего года поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Кстати, о TikTok. Популярность не приходит одна: стал популярным на X-Factor, тут параллельно подтянулся TikTok. Сегодня уже, наверное, огромное количество подписчиков. Даже знает ребенок Алеси Лакиной, которая сама тиктокерша, и которая, наверняка, подсматривает за тем, что ты выкладываешь у себя. Да, Алеся, есть такое дело?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Конечно.
Екатерина Забенько:
Как деятельность продвигается, сегодня насколько это помогает карьере?
Алеся Лакина:
Мне, кстати, интересно, TikTok был раньше, чем деятельность певца?
Дмитрий Сивчик, артист, блогер:
Я только начал. TikTok завел примерно в июне. То есть буквально за месяц-два до эфира X-Factor. Конечно, с выходом эфира – популярность, то есть обороты подписчиков.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Проснулся знаменитым?
Дмитрий Сивчик:
Да, но не без большой работы. Потому что, когда я понял, что на меня смотрят уже много людей, выходят, то я понял, что самое время еще подбавить обороты. И начал, прямо включился на 200 %, чтобы еще больше вести TikTok и продвигать там собственную песню. В общем, как-то так все получилось.
Алена Родовская:
Алексей, вы победитель 9-го сезона республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси». Как вам такая история?
Алексей Зайцев, победитель 9-го сезона республиканского молодежного инновационного проекта «100 идей для Беларуси»:
Восхитительно. Очень интересно.
Алена Родовская:
Как пробиться молодым людям и реализовать свой проект?
Алексей Зайцев:
Вообще, я, наверное, к молодежи немножко другого возраста отношусь. Для меня вот это все прогрессивное – уже чересчур даже прогрессивное. Я не успеваю за этим уследить.
Алеся Лакина:
Алексей, хорошая идея – «100 идей для Беларуси» продвигать через TikTok. Сейчас все в TikTok. Продвигать тренды, какие-то идеи. Мне кажется, это должно зайти.
Алексей Зайцев:
Наверное, вообще тут, в целом, подход к медиаресурсам и медиараспространению информации должен вообще колоссально меняться.
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