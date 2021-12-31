«Нереально и невозможно – это не про Алексея Талая». Что принёс 2021 год знаменитому спортсмену?

Новости Беларуси. Совсем немного и мы перевернем календарь, 2022 год придет на смену 2021-му. Время подводить итоги и строить планы на будущее. О знаковых событиях уходящего года поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Алексей, вопрос хотелось бы задать вам. Каким для вас стал 2021 год? Судя по новостям, по эфирам телеканалов, он для вас был очень активным, насыщенным. Лично я, работая в новостях, видела вас практически каждый день в эфире. Вы всегда где-то были, со всеми общались и плюс еще паралимпиада. Расскажите ваши эмоции. Не истощил ли вас 2021 год?

Алексей Талай, мотивационный спикер, мастер спорта по плаванию, многократный рекордсмен мира и Европы, член национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь:

Конечно же, год был насыщен на события. Это и социальная деятельность, и наши благотворительные проекты, конечно же, спорт. Токио, Япония, откуда мы привезли все то, что могли. В том числе, ваш покорный слуга привез два паралимпийских рекорда. Рекорд побил, который держался с 1991 года – для меня большая радость, счастье. Екатерина Забенько:

Для все страны, Алексей. Вы говорите – у меня до сих пор мурашки по телу от ваших достижений. Алексей Талай:

Так точно. Вы знаете, когда я получил поздравление от главы государства – это была Италия. Вся семья – у нас был огромный праздник. Мы не могли нарадоваться, друг друга хвалили, обнимали, целовались и говорили, что это наша общая заслуга. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Алексей, можно сказать, что год стал насыщенным, интересным и очень продуктивным. Правильно?

Алексей Талай:

Абсолютно. Я очень рад и доволен. Я где-то и поумнел, и помудрел. Многое ведь пришлось преодолеть – и какое-то давление, и какие-то инсинуации. Знаете, неверие даже о возможностях осуществления тех или иных моментов. Да и в спорте – знаете, сколько раз я слышал: «Как можно плыть без ножечек, без ручечек? Это же не реально, невозможно». Все возможно. Екатерина Забенько:

Мне кажется, нереально и невозможно – это не про Алексея Талая однозначно. Алексей Талай:

Нет. Я, знаете, недавно пошутил. «Алексей, а что следующее, что дальше?» Я говорю: «Посмотрим. В космосе инвалиды были? Нет. Возможно, будем пробовать».

Алена Родовская:

Какие итоги, чем вы радовались в семье? Какие у вас происходили события, о которых приятно вспоминать 31 декабря? Алексей Талай:

Для меня просто жить, быть на белом свете – это уже большое счастье. Я говорю сейчас, знаете, не просто для красного словца. На самом деле это так. Когда однажды дедушка гладил меня по головке – мне было 25 лет – говорил: «Мальчик мой родной, суворовец ты мой милый, ты смерти в глаза посмотрел и все по-другому воспринимаешь». Действительно это так, дорогие мои. Алена Родовская:

Алексей, а вот желания, которые загаданы на Новый год, обычно исполняются? Алексей Талай:

Исполняются. Семья рядом, родные, близкие.