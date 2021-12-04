«Просто поражаешься, насколько они сильные». Проект СТВ «Super женщина» получил награду
Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. В эту субботу, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, которому сегодня от имени Президента во Дворце Республики за вклад в развитие женского движения вручили благодарность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Про деятельность организации, ее лидеров и невероятную силу белорусок – материал Полины Королевы.
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Но действительно ли это хрупкость или, может, все-таки нежность? Ведь о невероятной силе белорусок рассказывает проект «Super женщина», который совместно снимают три национальных телеканала. За лучшее освещение деятельности Белорусского союза женщин в СМИ наградили сегодня, 4 декабря, журналистов. Как признаются представители прессы, этот проект изменил и их самих.
Яна Шипко, политический обозреватель СТВ:
Для меня это очень вдохновляющий проект, пожалуй, один из самых, что я делала вообще за все время работы на телевидении. Потому что невозможно оставаться равнодушным к тем трогательным историям, которыми делятся наши героини. Просто поражаешься, насколько они сильные. Одна из моих любимых героинь – это женщина, которая всю жизнь работает на тракторе, при этом остается юморной, кокетливой, успела вырастить детей, и у нее еще и цветы в палисаднике шикарные. Это даже не работа, это просто очень крутое общение, которое дарит незабываемые эмоции.
Сегодня в Союз женщин приходит все больше молодежи. И именно они продолжат добрую традицию и дела первооткрывателей. И все же это занимательный вопрос: какая она, белорусская женщина?
Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:
Самое главное, наверное, в белорусской женщине, что она гуманна.
Лилия Ананич, советник председателя Белорусского союза женщин:
Трудолюбивые, мудрые, красивые, устремленные в будущее.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Они успевают и на работе реализоваться, и самое главное – сохранять семейный уют, семейный очаг.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Это человек, который понимает, что добрые дела нужно делать с открытой душой.
Это признание и ответственность. Посмотрите, как поздравляли Союз женщин Беларуси – читайте здесь.