«Просто поражаешься, насколько они сильные». Проект СТВ «Super женщина» получил награду

Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. В эту субботу, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, которому сегодня от имени Президента во Дворце Республики за вклад в развитие женского движения вручили благодарность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но действительно ли это хрупкость или, может, все-таки нежность? Ведь о невероятной силе белорусок рассказывает проект «Super женщина», который совместно снимают три национальных телеканала. За лучшее освещение деятельности Белорусского союза женщин в СМИ наградили сегодня, 4 декабря, журналистов. Как признаются представители прессы, этот проект изменил и их самих.

Яна Шипко, политический обозреватель СТВ:

Для меня это очень вдохновляющий проект, пожалуй, один из самых, что я делала вообще за все время работы на телевидении. Потому что невозможно оставаться равнодушным к тем трогательным историям, которыми делятся наши героини. Просто поражаешься, насколько они сильные. Одна из моих любимых героинь – это женщина, которая всю жизнь работает на тракторе, при этом остается юморной, кокетливой, успела вырастить детей, и у нее еще и цветы в палисаднике шикарные. Это даже не работа, это просто очень крутое общение, которое дарит незабываемые эмоции.

Сегодня в Союз женщин приходит все больше молодежи. И именно они продолжат добрую традицию и дела первооткрывателей. И все же это занимательный вопрос: какая она, белорусская женщина?