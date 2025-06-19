Forbes: в Сеть утекли 16 млрд паролей от аккаунтов Telegram, Apple и других

Исследователи из Cybernews обнаружили крупнейшую утечку: в открытый доступ были выложены логины и пароли от 16 миллиардов аккаунтов в таких популярных онлайн-сервисах, как Apple, Google, Telegram, GitHub и других. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Forbes. Большинство выложенных паролей ранее нигде не публиковались.

Специалисты предупреждают: скомпрометированные аккаунты могут быть использованы в фишинговых атаках и для взлома учетных записей. Также они советуют сменить пароли, установить двухфакторную аутентификацию и использовать менеджеры паролей.