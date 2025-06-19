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Ракета SpaceX взорвалась во время испытаний в Техасе

19 июня 2025 13:37
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Громким провалом закончился очередной испытательный запуск ракеты Starship в Техасе. Она взорвалась примерно через полчаса после начала загрузки топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ракета SpaceX взорвалась во время испытаний в Техасе-2

Причина ЧП пока неизвестна. Жертв и пострадавших нет. Как заявили специалисты компании, жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает, однако им запретили приближаться к полигону. Это далеко не первое неудачное испытание ракеты – предыдущие три запуска Starship также потерпели фиаско.

# США

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