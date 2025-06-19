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Россия и Украина совершили очередной обмен военнопленными

19 июня 2025 13:37
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Россия и Украина совершили очередной обмен военнопленными. Об этом сообщает Министерство обороны России. Группа российских военных возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в соответствии со стамбульскими договоренностями. Взамен передана группа пленных ВСУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия и Украина совершили очередной обмен военнопленными-2

Как отметили в военном ведомстве России, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также российские СМИ сообщили, что между Россией и Украиной продолжаются санитарные обмены ранеными в рамках стамбульских договоренностей.

# Россия # Украина

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