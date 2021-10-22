«Просто диву даёшься, когда всё это читаешь». Лукашенко рассказал, что пишут о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Новости Беларуси. О ценах, зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О ценах, зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, СТВ:
Фейки – это оружие поражения массового сознания. Глава государства изучает все интернет-посылы. Кислорода и ИВЛ – нет, вырастают новые COVID-кладбища.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
99,8 % – фейки. Но есть информация, на которую надо обращать внимание. Поэтому проходит этот мониторинг. Более того, с выездом на места. Комитет госконтроля за ночь и утро проверил некоторые вещи – просто диву даешься, когда все это читаешь. Это мерзавцы, понимаете, у них святого ничего нет. Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, не хватает каких-то лекарств, лечения и прочего. На злобу я говорю, что 99,8 % – вранье. Но все должны понимать, что любая информация проверяется.
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