«Просто диву даёшься, когда всё это читаешь». Лукашенко рассказал, что пишут о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

99,8 % – фейки. Но есть информация, на которую надо обращать внимание. Поэтому проходит этот мониторинг. Более того, с выездом на места. Комитет госконтроля за ночь и утро проверил некоторые вещи – просто диву даешься, когда все это читаешь. Это мерзавцы, понимаете, у них святого ничего нет. Они будут писать, что десятки, сотни гибнут в больницах, что не хватает кислорода, не хватает каких-то лекарств, лечения и прочего. На злобу я говорю, что 99,8 % – вранье. Но все должны понимать, что любая информация проверяется.

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