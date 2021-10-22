Есть боксы для мамы и ребёнка. Посмотрите, как выглядит новое инфекционное отделение в Лунинце

Новости Беларуси. Более 400 беременных женщин сделали прививку от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 октября заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время открытия нового инфекционного отделения в Лунинецкой центральной районной больнице. Новый корпус позволит разместить до 70 пациентов, каждый из которых сможет получить кислородную поддержку. А это в свою очередь ослабит общую нагрузку на больницу и даст возможность врачам оказывать помощь пациентам других профилей. Подробнее – Кристина Протосовицкая.

Еще весной 2020-го здесь ощутили беспощадное веяние от первой волны коронавируса – именно медики Лунинецкой районной больницы одними из первых в регионе вступили в схватку с «нежным убийцей». Тогда же и встал вопрос о создании нового инфекционного отделения. Прежнее 1960-х годов износилось и морально устарело.

Новый корпус решили создать на новых площадях. На первоначальном этапе у строителей по факту были только стены. И вот, за 4,5 месяца – новый комплекс.

Светлана Хлебус, главный врач Лунинецкой центральной районной больницы:

Раньше мы лечили в инфекционном отделении в основном кишечные инфекции, а начиная с прошлого года и этот год нам показалось, что нужно жить с новыми реалиями и идти вперед уже с совершенно новым оборудованием. Бокс интенсивной терапии оборудован ИВЛ. ИВЛ может вентилировать как новорожденных детей, так и взрослых людей. Плюс еще неинвазивная вентиляция легких, что для коронавирусной инфекции очень актуально.

Отделение рассчитано на 25 мест, но при необходимости здесь спокойно смогут лечить до 70 пациентов без потери в качестве. Каждая палата имеет свой отдельный вход. Есть боксы для мамы и ребенка. Также впервые в инфекционном отделении районного уровня создали две палаты интенсивной терапии, для которых закупили новейшие аппараты ИВЛ. В арсенале больницы их теперь 12.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

В четвертую волну коронавируса до 40 % пациентов стали кислородозависимыми. Поэтому в новом отделении предусмотрели 57 кислородных точек. В целом, здесь создали комфортные условия для нахождения пациентов. И еще один маленький секрет – это окошки для связи с внешним миром. Сюда пациент получит еду или книги, чтобы минимизировать контакт.

Средства на строительство выделили из программы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Один из самых больших и отдаленных, Лунинецкий район находится в 250 километрах от областного центра. Радиус охвата населения – больше 70 километров. Между сезонами коронавирусной активности местная больница работает как инфекционный госпиталь для других районов. Сегодня 86 % коечного фонда имеет свои точки подачи кислорода. Петришенко о новой инфекционке в Лунинце: «Здесь совершенно другой – качественный уровень пребывания пациента» – читать здесь.