Богдан: только вакцинацией можно остановить дальнейшее прогрессирование и мутирование коронавируса

Новости Беларуси. Более 400 беременных женщин сделали прививку от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 октября заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время открытия нового инфекционного отделения в Лунинецкой центральной районной больнице. Новый корпус позволит разместить до 70 пациентов, каждый из которых сможет получить кислородную поддержку. А это в свою очередь ослабит общую нагрузку на больницу и даст возможность врачам оказывать помощь пациентам других профилей. Подробнее – Кристина Протосовицкая.

Вернуться к привычной жизни медикам, да и в целом всем белорусам может помочь только добровольная вакцинация. В Беларуси свой укол здоровья уже получили порядка 2,7 миллиона человек, в том числе свыше 400 беременных женщин.