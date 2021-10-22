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Богдан: только вакцинацией можно остановить дальнейшее прогрессирование и мутирование коронавируса

22 октября 2021 17:41
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Новости Беларуси. Более 400 беременных женщин сделали прививку от коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 22 октября заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан во время открытия нового инфекционного отделения в Лунинецкой центральной районной больнице. Новый корпус позволит разместить до 70 пациентов, каждый из которых сможет получить кислородную поддержку. А это в свою очередь ослабит общую нагрузку на больницу и даст возможность врачам оказывать помощь пациентам других профилей.  

Подробнее – Кристина Протосовицкая.  

Богдан: только вакцинацией можно остановить дальнейшее прогрессирование и мутирование коронавируса-1

Вернуться к привычной жизни медикам, да и в целом всем белорусам может помочь только добровольная вакцинация. В Беларуси свой укол здоровья уже получили порядка 2,7 миллиона человек, в том числе свыше 400 беременных женщин.    

Богдан: только вакцинацией можно остановить дальнейшее прогрессирование и мутирование коронавируса-4

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:  
Опыт жизни человечества показывает, что оно периодически сталкивается с такими инфекциями. И только вакцинацией можно остановить дальнейшее прогрессирование и мутирование этого вируса. Конечно, вакцина не защищает от того, что человек не заболеет. Но человек не будет болеть тяжело и не попадет в реанимацию. Если попадут, это будут единицы.  

# Вакцинация # общество # Елена Богдан # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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