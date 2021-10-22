«Пускай немцы завидуют». Что получится, если соединить двигатель Mercedes и коробку от ГАЗа? Белорус собрал трактор мечты

Новости Беларуси. Из железа и бумаги. Житель города Климовичи Андрей Веселков одни тракторы выгоняет в огород, а другие ставит на полку. Мужчина – большой фанат отечественной сельхозтехники, особенно той, что сделана своими руками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности – в материале Юлии Мычки.





Это подгон от друга. Двигатель дизельный от «Мерседеса» 123-го – ОМ615, двухлитровый. Двигатель, сцепление от этого «Мерседеса». Отдал машину на запчасти – делай что хочешь. Пускай немцы завидуют, что их «Мерседесы» в трактора мы переделываем.

Коробка ГАЗ-51, самодельный редуктор, чтобы трактор сильно не рычал, гидравлика из подручного материала, воздухоочиститель от «Москвича-41». Все эти запчасти крепко дружат под капотом самодельного трактора Андрея Веселкова. Сделать такой транспорт своими руками – его давняя мечта. Этот – попытка № 2. Первого помощника продал, но зато в новой модели учел все недостатки прошлой. Рыхлить, окучивать, культивировать, зимой убирать снег. Любые хозяйственные работы стальному пахарю под силу.

Желание создавать что-то новое у Андрея на генетическом уровне. Один его дед был кузнецом, другой – плотником и столяром. В его семье сильный пол всегда был при деле. А чтобы дело это легко спорилось, в ход шла смекалка и каждый хозяин мастерил себе помощника. Вслед за своими предками Андрей Веселков продолжает мастерить. И если трактор – это для себя, то прицеп к нему – самодельная транспортерная картофелекопалка – пожелание супруги. С такой помощницей 12 соток картофеля убрали за полтора часа.

Андрей Веселков, житель Климовичей:

Когда копалку сделали, так мы после работы неделю копали, а так приехали друзья, помогли – наверное, полтора часа. Мы сами в шоке были, удивились сами, что так быстро.

Самодельный трактор во дворе – это только часть увлечения, связанного с техникой. Скромный машинист автомобильного крана местного «Коммунальника» еще и блогер. На своей странице он выкладывает видео, где его агрегаты проходят испытания и бороздят огородные грядки. Некоторые материалы уже набрали больше миллиона просмотров. Самоделкины со всего постсоветского пространства в комментариях делятся личным опытом.

Андрей Веселков:

Очень интересно редкую технику вживую увидеть, потрогать руками, а если бы еще и проехать кто дал. Здесь же Андрей открывает секреты еще одного своего хобби – моделизм. Со времен «Мурзилки» страсть к бумажным моделям прочно прилипла к его рукам.

Андрей Веселков:

Самая дорогая – которую сам разрабатывал – модель трактора ДТ-75 Павлодарского тракторного завода (ДТ-75МЛ).

– Это из бумаги?

– Да, это все из бумаги.

– Сколько вы делали его, сколько ночей не спали?

– Я еще делаю. Вместе с разработкой – больше двух лет.

Любимые модели – белорусские тракторы и техника советского периода. Но оказалось, что разработок для бумажной техники очень мало и Андрей Веселков планирует заполнить этот пробел.

Андрей Веселков:

Зимой делать же особо на огороде нечего, вот тогда в основном моделями и занимаюсь. Конечно, приходишь, даже если и фильм какой-то включил, надо чем-то заниматься. Я так не могу просто, что-то надо, как у нас называется, резать бумагу.