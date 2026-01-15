Лукашенко поручил сделать каждый район «боевой единичкой»

Начинаем с важнейших кадровых решений Президента. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов и ректоры – вот результат этого дня во Дворце Независимости. И формулировка «время конкретных дел» – этот как раз о тех максимально предметных поручениях, которые прозвучали в адрес назначенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Одно из ключевых поручений касается Витебской области. В минувшем году она подверглась серьезной критике, и сегодня этому особенному региону нужен ощутимый прорыв. В числе приоритетных отраслей, где необходимо навести идеальный порядок, – АПК. Потенциал видится также в деревообработке. Свежим взглядом посмотреть на эти и другие проблемы северного региона, а главное, вместе с командой их решить, предстоит новому губернатору Витебщины Александру Рогожнику. А вот весь спектр социальных задач в масштабах страны – теперь зона ответственности нового министра труда и соцзащиты населения. Этот портфель у Андрея Лобовича. Важнейшие задачи и перед туристической сферой. Она должна стать реальной и приносящей немалый доход отраслью национальной экономики. В авангарде этой работы Национальное агентство по туризму, которое сегодня возглавил Кирилл Машарский. Все детали кадрового дня из Дворца Независимости в репортаже Алены Сыровой.

Пусть не такие кардинальные, как в Витебской, кадровые изменения сегодня в Могилевской области. Новые председатели сразу в трех районах – Костюковичском, Славгородском, Чаусском. Новый зам по сфере ЖКХ и у главы областного исполнительного комитета.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людей у нас хватает, только надо организовать так, как следует. Каждый район надо сделать боевой единичкой, где могли бы жить люди и получить все необходимое: работа, зарплата, магазин, школа, здравоохранение, детские сады и так далее. Особенно для сельского хозяйства райагросервисы надо восстанавливать. Вот замкнутый такой цикл. И нужно видеть каждое хозяйство. Их стало значительно меньше, потому что объединение прошло. Это крупнотоварные производства коллективные. Их разрушать не надо. Вот мы обсуждали по Витебской области. Жилье мы вам будем помогать строить арендное. Бесплатно ничего не будет, даже не обещайте. Ну у вас благо, что глава администрации отвечает за Могилевщину. Он это все слышал, обсудите вместе. Компактно надо все делать. Отопление, вот благо, что нас зима проверила. У нас есть котлы на пеллетах, не надо дрова подбрасывать. Все на автоматике – приехал, засыпал... Но это все надо отстраивать, надо это приводить в порядок. Чтобы это не выглядело с моей стороны какой-то сказкой, которую вы послушали, ушли и забыли. Будем в этом направлении двигаться. У нас пять лет для того, чтобы решить те задачи и те проблемы, которые мы должны решить. Это ваша задача.

Перед Сергеем Дорожкиным, в частности, теперь стоит задача масштабировать свой опыт работы в должности начальника управления по сельскому хозяйству Кировского района (одного из самых успешных в Могилевской области) на положение дел и исправление ситуации в его антиподе. Он едет в Чаусы настроенным позитивно, вернее, по-боевому.