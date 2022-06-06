«Производим продукты от поля до вилки». Директор белорусского агрокомбината об особенностях предприятия

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
А чем вы в Орше удивляете? У вас какая фишечка есть?
Алена Сырова, СТВ:
Чем гордитесь?
Александр Фирсин, директор ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» Оршанского района:
Чем мы гордимся? Вот, был коллега из «Беловежского», фактически когда-то мы были еще в одном объединении Главживпром, и оттуда началось такое движение. Было время, когда хозяйства крайне нуждались в кормах, то есть в зерне, зерно покупалось, и очень все было сложно. И где-то в 2000-х годах пошла ситуация по наделению таких хозяйств землей. Мы получили эту землю, сегодня у нас 12 тысяч гектаров. Мы выращиваем хлеб, мы кормим свиней, коров, доим молоко, имеем 20 магазинов фирменных и производим продукцию.
Алена Сырова:
Вы представитель той самой зоны рискового земледелия оршанского края. Насколько агропромышленное объединение – это эффективная форма? Как за последнее время это отразилось на вашей жизни?
Александр Фирсин:
Мы в структуру не входим, к сожалению, которая образовалась на Оршанщине, потому что мы уже были структурой. Мы говорим сегодня, что производим продукты от поля до вилки.
Кирилл Казаков:
То есть замкнутый цикл?
Александр Фирсин:
Полностью.
Алена Сырова:
То есть у вас просто не было необходимости?
Александр Фирсин:
Не было необходимости. Мы самообеспечивающееся предприятие в полном смысле этого слова. Сегодня мы удивляем тем, что 20 магазинов… ну, 18 магазинов находится в Орше. У меня спрашивают: «Почему не в Витебске, не в Могилеве?»
Кирилл Казаков:
Самое вкусное свои и выбирают.
Алена Сырова:
И свои знают толк.
Александр Фирсин:
Они знают, как производится.
Алена Сырова:
А гости смогут попробовать на «Белагро» все то, что мы сегодня показали, и даже больше.
Кирилл Казаков:
В 1996 году у Президента лозунг был «Отведем от пропасти». Сейчас мы далеко от нее, и теперь мы удивляем. Приходите на «Белагро».
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