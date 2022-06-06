«Производим продукты от поля до вилки». Директор белорусского агрокомбината об особенностях предприятия

Кирилл Казаков, СТВ: А чем вы в Орше удивляете? У вас какая фишечка есть?

Александр Фирсин, директор ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» Оршанского района:

Чем мы гордимся? Вот, был коллега из «Беловежского», фактически когда-то мы были еще в одном объединении Главживпром, и оттуда началось такое движение. Было время, когда хозяйства крайне нуждались в кормах, то есть в зерне, зерно покупалось, и очень все было сложно. И где-то в 2000-х годах пошла ситуация по наделению таких хозяйств землей. Мы получили эту землю, сегодня у нас 12 тысяч гектаров. Мы выращиваем хлеб, мы кормим свиней, коров, доим молоко, имеем 20 магазинов фирменных и производим продукцию.

Алена Сырова:

Вы представитель той самой зоны рискового земледелия оршанского края. Насколько агропромышленное объединение – это эффективная форма? Как за последнее время это отразилось на вашей жизни?

Александр Фирсин:

Мы в структуру не входим, к сожалению, которая образовалась на Оршанщине, потому что мы уже были структурой. Мы говорим сегодня, что производим продукты от поля до вилки.

Кирилл Казаков:

То есть замкнутый цикл?

Александр Фирсин:

Полностью.

Алена Сырова:

То есть у вас просто не было необходимости?

Александр Фирсин:

Не было необходимости. Мы самообеспечивающееся предприятие в полном смысле этого слова. Сегодня мы удивляем тем, что 20 магазинов… ну, 18 магазинов находится в Орше. У меня спрашивают: «Почему не в Витебске, не в Могилеве?»