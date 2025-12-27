Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске

До Нового года осталось всего пять дней. Самое время бежать за деликатесами на новогодний стол, чтобы удивить и побаловать себя и своих близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличная новость. Ярмарка дикой рыбы северных морей уже ждет своих гостей возле ТЦ «Спектр» на улице на выходе из метро «Уручье». Ассортимент впечатляет. Все самое свежее и отборное. Что еще важно –перед покупкой можно продегустировать продукцию. Но стоит поторопиться, в палатке ажиотаж, выстраиваются очереди.

Вчера покупала кусочек красной рыбы – лосося, очень понравился. Рыба очень достойная, вкусная.

Я приехала попробовать, что такое дикий лосось, по рекомендации моей знакомой, которая пробовала и говорила, что очень вкусная рыба.

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:

Мы уделяем большое внимание нашим покупателям, поэтому они вновь и вновь возвращаются к нам, особенно в преддверии новогодних праздников. В нашем ассортименте более 30 видов рыбок, несколько видов икорочек и главная наша новинка – икра щуки. Она очень вкусная, язык проглотите.