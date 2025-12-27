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Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске

27 декабря 2025 18:35
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До Нового года осталось всего пять дней. Самое время бежать за деликатесами на новогодний стол, чтобы удивить и побаловать себя и своих близких, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске-2

Отличная новость. Ярмарка дикой рыбы северных морей уже ждет своих гостей возле ТЦ «Спектр» на улице на выходе из метро «Уручье». Ассортимент впечатляет. Все самое свежее и отборное. Что еще важно –перед покупкой можно продегустировать продукцию. Но стоит поторопиться, в палатке ажиотаж, выстраиваются очереди.

Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске-4

Вчера покупала кусочек красной рыбы – лосося, очень понравился. Рыба очень достойная, вкусная. 

Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске-6

Я приехала попробовать, что такое дикий лосось, по рекомендации моей знакомой, которая пробовала и говорила, что очень вкусная рыба. 

Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске-8

Ольга Борноволокова, продавец-консультант:
Мы уделяем большое внимание нашим покупателям, поэтому они вновь и вновь возвращаются к нам, особенно в преддверии новогодних праздников. В нашем ассортименте более 30 видов рыбок, несколько видов икорочек и главная наша новинка – икра щуки. Она очень вкусная, язык проглотите.

Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске-10
Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске-11
Лучшее для новогоднего стола! Ярмарка дикой рыбы и деликатесов проходит в Минске-12

Вкусная ярмарка ждет своих гостей до 30 декабря включительно сразу на двух точках возле торгового центра «Спектр» и внутри торгового центра «Скала».

*На правах рекламы.

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