Брыло: «За 4 месяца мы заработали 2,2 млрд долларов США. Это 111% к уровню прошлого года»
Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Я сегодня утром на БЕЛТА смотрел ваше интервью. Вы уже начали называть первые цифры, каким образом мы заработали и сколько заработали. Уже есть какая-то цифра за четыре месяца, и отдельно вы назвали цифру экспорта нашего продовольствия в Западную Европу. Можете еще раз их повторить?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
За четыре месяца мы заработали 2,2 миллиарда долларов США. Это 111 % к уровню прошлого года. Что касается стран ЕАЭС, рост за четыре месяца – 154 % (по-моему, это около 135 миллионов долларов).
Кирилл Казаков:
А какие позиции в Европе покупают?
Игорь Брыло:
Они не покупают у нас мясо, молочку, рапсовые масла. Они на мясо и молоко имеют такую хорошую пошлину, не пускают на свой рынок, потому что будет наша продукция неконкурентоспособной. Тем не менее различные виды продукции (и алкоголь, и воды какие-то) поступают.
Кирилл Казаков:
Несмотря на санкции?
Игорь Брыло:
Да, несмотря на санкции.
Кирилл Казаков:
А у нас есть прогнозы для показателей? Если мы говорим, что около 60 миллиардов долларов в год мы зарабатываем на экспорте нашего продовольствия, то в этом году сколько планируем?
Игорь Брыло:
Конечно, у нас фигурирует цифра в 7 миллиардов, поэтому хочется нам перейти данный рубеж в этом году. Цель ставим такую: перейти семимиллиардный рубеж поступления валютной выручки.
Алена Сырова, СТВ:
Не чересчур оптимистично?
Игорь Брыло:
Почему? Надо амбициозные задачи ставить, чтобы их потом выполнять.
Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
У нас за четыре месяца показатели достигли до 123,4 % по экспорту. И в Европу они практически в семь раз приросли за счет рапсового масла. Я думаю, что цифра в 7 миллиардов вполне реальна. Но я не знаю, к концу года мы будем по-прежнему считать в долларах или уже в российских рублях.
Кирилл Казаков:
Хорошо, взять эту условную единицу, доллары, которая сейчас более-менее понятна. Если это 7 миллиардов, то это все-таки хорошая сумма. Но я же говорю, что это новая нефть, учитывая то, что европейцы ждут голод. Мы их накормим?
Игорь Брыло:
Мы же внутренне обеспечили себя, экспортируем туда, где нужна наша продукция, где нас устраивает ценовой фактор, где какие-то вкусовые качества. Мне тоже очень часто задают вопрос: если Европа откроется, будет экспортировать? А я говорю: сначала мы те договорные отношения выполним с теми странами и с теми регионами, которые нас поддержали в трудную минуту, а потом посмотрим, может быть, какой-то излишек будет – ради бога, тогда можем и туда реализовать. Мы же не будем бегать с места на место. Кто-то нам санкции ввел, а завтра говорит, мол, дайте нам вашу продукцию. Мы выстраиваем свой рынок сбыта, у нас есть длительные договорные отношения с компаниями, с регионами. Почему мы должны в ущерб этим регионам создавать кому-то благополучие?
Кирилл Казаков:
А импорт продукции, например, из России, он вырос? Я не говорю о том, что мы очень много покупаем молока или колбасы, но того, чего у нас нет (раба, например).
Игорь Брыло:
Мы же выстраиваем так отношения. Наверное, неправильно будет, когда ты сидишь на переговорах и только парируешь. Это несолидно и неправильно. Поэтому и на уровне Президента страны, и на уровне премьер-министра, и на нашем уровне мы всегда говорим: давайте увеличивать взаимные торговые отношения. Слава богу, что у нас на всех регионах, которые за последнее время у нас были (и Нижний Новгород, и Хабаровск, и Пенза), плюс идет и по экспорту, и по импорту. Конечно, нам интересны рыбы с Сахалина, с Приморья, с Хабаровского края. На прошлой неделе у нас была Ленинградская область, у них тоже достаточно рыбы. Если нет рыбы из Европы, значит, будет из Ленинградской области. Кстати, на выставке «Белагро» будут стенды Сахалина, Приморского края, туда надо обязательно подойти и посмотреть ассортиментный перечень не только простому обывателю, но и нашим торговым сетям.
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