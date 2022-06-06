Брыло: «За 4 месяца мы заработали 2,2 млрд долларов США. Это 111% к уровню прошлого года»

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Я сегодня утром на БЕЛТА смотрел ваше интервью. Вы уже начали называть первые цифры, каким образом мы заработали и сколько заработали. Уже есть какая-то цифра за четыре месяца, и отдельно вы назвали цифру экспорта нашего продовольствия в Западную Европу. Можете еще раз их повторить?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

За четыре месяца мы заработали 2,2 миллиарда долларов США. Это 111 % к уровню прошлого года. Что касается стран ЕАЭС, рост за четыре месяца – 154 % (по-моему, это около 135 миллионов долларов). Кирилл Казаков:

А какие позиции в Европе покупают? Игорь Брыло:

Они не покупают у нас мясо, молочку, рапсовые масла. Они на мясо и молоко имеют такую хорошую пошлину, не пускают на свой рынок, потому что будет наша продукция неконкурентоспособной. Тем не менее различные виды продукции (и алкоголь, и воды какие-то) поступают. Кирилл Казаков:

Несмотря на санкции? Игорь Брыло:

Да, несмотря на санкции. Кирилл Казаков:

А у нас есть прогнозы для показателей? Если мы говорим, что около 60 миллиардов долларов в год мы зарабатываем на экспорте нашего продовольствия, то в этом году сколько планируем? Игорь Брыло:

Конечно, у нас фигурирует цифра в 7 миллиардов, поэтому хочется нам перейти данный рубеж в этом году. Цель ставим такую: перейти семимиллиардный рубеж поступления валютной выручки.

Алена Сырова, СТВ:

Не чересчур оптимистично? Игорь Брыло:

Почему? Надо амбициозные задачи ставить, чтобы их потом выполнять. Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

У нас за четыре месяца показатели достигли до 123,4 % по экспорту. И в Европу они практически в семь раз приросли за счет рапсового масла. Я думаю, что цифра в 7 миллиардов вполне реальна. Но я не знаю, к концу года мы будем по-прежнему считать в долларах или уже в российских рублях. Кирилл Казаков:

Хорошо, взять эту условную единицу, доллары, которая сейчас более-менее понятна. Если это 7 миллиардов, то это все-таки хорошая сумма. Но я же говорю, что это новая нефть, учитывая то, что европейцы ждут голод. Мы их накормим? Игорь Брыло:

Мы же внутренне обеспечили себя, экспортируем туда, где нужна наша продукция, где нас устраивает ценовой фактор, где какие-то вкусовые качества. Мне тоже очень часто задают вопрос: если Европа откроется, будет экспортировать? А я говорю: сначала мы те договорные отношения выполним с теми странами и с теми регионами, которые нас поддержали в трудную минуту, а потом посмотрим, может быть, какой-то излишек будет – ради бога, тогда можем и туда реализовать. Мы же не будем бегать с места на место. Кто-то нам санкции ввел, а завтра говорит, мол, дайте нам вашу продукцию. Мы выстраиваем свой рынок сбыта, у нас есть длительные договорные отношения с компаниями, с регионами. Почему мы должны в ущерб этим регионам создавать кому-то благополучие? Кирилл Казаков:

А импорт продукции, например, из России, он вырос? Я не говорю о том, что мы очень много покупаем молока или колбасы, но того, чего у нас нет (раба, например).