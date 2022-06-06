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«Каждый сейчас отрывает рукава по поводу техники: дайте, дайте». Гендиректор ОАО «Гомсельмаш» о востребованности продукции

06 июня 2022 18:00
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Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».   

Кирилл Казаков, СТВ:  
Вы колбасой не торгуете, но, как у нас шутка была, в моем дворе, когда приезжаешь, негде машину поставить – одни комбайны «Гомсельмаш». Это один из лидеров машиностроения Беларуси, приблизительно как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, «Гомсельмаш» в линейке тех брендов, за которые мы очень переживаем, как они продвигаются на рынке. Я понимаю, что Россия для вас основной партнер. Для вас эта выставка – это себя показать или посмотреть на конкурентов, найти общие связи и куда-то что-то продать? 

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:  
И первое, и второе. На этой выставке мы выставляем основную энергонасыщенную технику, это новые модели чисто роторного комбайна.  

Кирилл Казаков:  
А у того, которого Президенту показывали в прошлом году, какая судьба?  

«Каждый сейчас отрывает рукава по поводу техники: дайте, дайте». Гендиректор ОАО «Гомсельмаш» о востребованности продукции-1

Александр Новиков:  
Он сейчас очень востребованный, можно сказать, что от заявок нет отбоя. По всем регионам: это и Казахстан, и Россия. Украину я не беру по известным причинам, но там тоже эта техника востребована.

Алена Сырова, СТВ:  
Была.

Кирилл Казаков:  
Я думаю, что она востребована будет.

Александр Новиков:  
Не считая Беларусь. Но в плане новаций мы показываем в этом году технику MS 450, это универсальное энергетическое средство с двигателем мощностью 450 лошадиных сил, с двумя волами отбора мощностей. Собственное изготовление двухпоточной гидравлической трансмиссии.

Кирилл Казаков:  
Мы пытались конкурировать на российском рынке за госзаказы. Сейчас у нас союз и вроде преград таких нет. Сейчас как обстоят дела?  

Александр Новиков:  
Не пытались мы конкурировать за госзаказы. Мы в принципе пытались конкурировать, потому что покупатель голосует рублем. Если покупатели и потребители выбирают нашу технику, то это о чем-то говорит. Сегодня спрос на нашу технику колоссальный. Из всех регионов России приезжают огромные делегации, и каждый сейчас отрывает рукава по поводу техники: дайте, дайте.  

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# Сельское хозяйство # общество # Александр Новиков # Александр Лукашенко # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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