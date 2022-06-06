«Каждый сейчас отрывает рукава по поводу техники: дайте, дайте». Гендиректор ОАО «Гомсельмаш» о востребованности продукции

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы колбасой не торгуете, но, как у нас шутка была, в моем дворе, когда приезжаешь, негде машину поставить – одни комбайны «Гомсельмаш». Это один из лидеров машиностроения Беларуси, приблизительно как МТЗ, МАЗ, БелАЗ, «Гомсельмаш» в линейке тех брендов, за которые мы очень переживаем, как они продвигаются на рынке. Я понимаю, что Россия для вас основной партнер. Для вас эта выставка – это себя показать или посмотреть на конкурентов, найти общие связи и куда-то что-то продать?

Александр Новиков, генеральный директор ОАО «Гомсельмаш»:

И первое, и второе. На этой выставке мы выставляем основную энергонасыщенную технику, это новые модели чисто роторного комбайна.

Кирилл Казаков:

А у того, которого Президенту показывали в прошлом году, какая судьба?