Как на белорусских прилавках оказалась колбаса из краснокнижного зубра? Раскрываем подробности

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».

Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:

Здесь есть еще новинка, колбаса из лося. Мы говорили о зубрах, но я почему-то решил, что это будет интереснее. Это лось с брусникой. Алена Сырова, СТВ:

То есть зубров вам жалко? Кирилл Казаков, СТВ:

Зубров мало просто. Михаил Серков:

Зубр – говядина и говядина. Алена Сырова:

Кстати, нашумевшая тема про зубров. Краснокнижное животное, как оно оказалось…?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Животное краснокнижное. Понятно, что колбасу или тушенку из того зубра, который находится в Беловежской пуще, никто не получает. Хотя и там, бывает, присутствует технологический отход, это физиология: одно животное стареет, второе животное рождается... Кирилл Казаков:

Есть же еще охотники, которые отстреливают, надо куда-то мясо девать. Игорь Брыло:

...животное, которое получает травму – это же надо все понимать. Понятно, что он в Красной книге. То, что делал Гродненский мясокомбинат – это как раз именно в тех хозяйствах, в которых зубры выращиваются искусственно. И мы прекрасно понимаем: до большой популяции смысла нет разводить, потому что это уже будет превышение каких-то норм, даже зоотехнических, нахождения животных в той или иной местности. Поэтому понятно, что есть технологический отход. Понятно, что есть какая-то травма, допустим, несовместимый с жизнью перелом ноги и так далее. Ну, делается продукт, ну и что? Алена Сырова:

Но это же, по сути, здоровые [животные – прим. ред.], то есть это не угрожает никак качеству продукции?