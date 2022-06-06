Как на белорусских прилавках оказалась колбаса из краснокнижного зубра? Раскрываем подробности

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Михаил Серков, генеральный директор концерна «Брестмясомолпром»:
Здесь есть еще новинка, колбаса из лося. Мы говорили о зубрах, но я почему-то решил, что это будет интереснее. Это лось с брусникой.
Алена Сырова, СТВ:
То есть зубров вам жалко?
Кирилл Казаков, СТВ:
Зубров мало просто.
Михаил Серков:
Зубр – говядина и говядина.
Алена Сырова:
Кстати, нашумевшая тема про зубров. Краснокнижное животное, как оно оказалось…?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Животное краснокнижное. Понятно, что колбасу или тушенку из того зубра, который находится в Беловежской пуще, никто не получает. Хотя и там, бывает, присутствует технологический отход, это физиология: одно животное стареет, второе животное рождается...
Кирилл Казаков:
Есть же еще охотники, которые отстреливают, надо куда-то мясо девать.
Игорь Брыло:
...животное, которое получает травму – это же надо все понимать. Понятно, что он в Красной книге. То, что делал Гродненский мясокомбинат – это как раз именно в тех хозяйствах, в которых зубры выращиваются искусственно. И мы прекрасно понимаем: до большой популяции смысла нет разводить, потому что это уже будет превышение каких-то норм, даже зоотехнических, нахождения животных в той или иной местности. Поэтому понятно, что есть технологический отход. Понятно, что есть какая-то травма, допустим, несовместимый с жизнью перелом ноги и так далее. Ну, делается продукт, ну и что?
Алена Сырова:
Но это же, по сути, здоровые [животные – прим. ред.], то есть это не угрожает никак качеству продукции?
Игорь Брыло:
Нет, нет. Я нацеливаю на то, что это не из зубров, которые занесены в Красную книгу. Это животные, которые выращены искусственно, чтобы создавать для человека, скажем, эмоции какие-то положительные. Но в то же время это популяция, они рождаются, ее тоже надо как-то делать… контролировать объем животных.
Алена Сырова:
Конечно, но это все-таки была диковинка на нашем рынке. Поэтому, естественно, тут же общественный резонанс, кто-то захотел попробовать, кто-то – демонстративно нет. А на лося активнее идут, чем на привычную уже говядину?
Михаил Серков:
Нет, конечно. Во-первых, она дорогая. Колбасы, которые идут с ягодами и из диких животных, стоят дороже обычных. Как правило, это приобретается кому-то в подарок либо для какого-то торжества. Вкус можно попробовать. Дичь, она своеобразна по вкусу, и каждое мясо отличается в свою сторону. Поэтому однозначно определиться и сказать, что да, это какой-то драйвер торговли – конечно, нет.
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