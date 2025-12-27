В Беларуси за 5 лет построят и реконструируют около 100 туристических объектов

А теперь о том, что по праву называют настоящей жемчужиной белорусского туризма. В Минске подвели итоги ХХІІI Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В десятках номинаций выбраны лучшие объекты, турмаршруты, экскурсоводы и инициативы, которые развивают внутренний и въездной туризм. В их числе и Гомельский дворцово-парковый ансамбль, который признан лауреатом в категории «Музей года» и в подноминации по музеям регионального уровня. Это уникальный комплекс ХХVІІI-ХІХ веков, памятник архитектуры и истории, расположенный вдоль живописного берега реки Сож. Он уже давно стал визитной карточкой Гомеля, привлекающий туристов со всего мира.