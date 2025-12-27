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В Беларуси за 5 лет построят и реконструируют около 100 туристических объектов

27 декабря 2025 17:18
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А теперь о том, что по праву называют настоящей жемчужиной белорусского туризма. В Минске подвели итоги ХХІІI Республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В десятках номинаций выбраны лучшие объекты, турмаршруты, экскурсоводы и инициативы, которые развивают внутренний и въездной туризм. В их числе и Гомельский дворцово-парковый ансамбль, который признан лауреатом в категории «Музей года» и в подноминации по музеям регионального уровня. Это уникальный комплекс ХХVІІI-ХІХ веков, памятник архитектуры и истории, расположенный вдоль живописного берега реки Сож. Он уже давно стал визитной карточкой Гомеля, привлекающий туристов со всего мира.

О том, как историческое наследие обретает современное дыхание, соединяя прошлое и настоящее, оставаясь притягательным для путешественников, репортаж Анны Корольчук.

В Беларуси за 5 лет построят и реконструируют около 100 туристических объектов-2

Гомельский дворцово-парковый ансамбль – визитная карточка областного центра и один из самых посещаемых туристических объектов страны. За год он принимает более 300 тысяч гостей, которые мечтают увидеть роскошные интерьеры и современные выставочные проекты.

В Беларуси за 5 лет построят и реконструируют около 100 туристических объектов-4

Вадим Барабанов, заведующий отделом научно-просветительной работы и по связям с общественностью Гомельского дворцово-паркового ансамбля:
Экспозиция Гомельского музея позволяет узнать как историю его владельцев, семьи Румянцевых и Паскевичей, так и временные выставочные проекты из фондов дворца. Они уже презентуют историю, культуру, различные обряды нашего региона и всей Гомельской области. Поэтому мы не только замыкаемся на истории наших владельцев, но и постоянно стремимся познакомиться с новыми объектами культуры.

В Беларуси за 5 лет построят и реконструируют около 100 туристических объектов-6

На последнем конкурсе «Познай Беларусь» музей был отмечен как лучший среди областных и республиканских. Гостей здесь всегда стараются удивлять чем-то новым. Разрабатывают авторские экскурсии по региону и проводят музыкальные вечера.

В Беларуси за 5 лет построят и реконструируют около 100 туристических объектов-8

Удобная инфраструктура, которая будет отвечать запросам путешественников, – стандарт, к которому будут стремиться все туристические объекты Беларуси в ближайшей пятилетке. О том, что отрасль должна выйти на качественно новый уровень и поднимать экономику районов, обсуждали на втором заседании Всебелорусского народного собрания.

В Беларуси за 5 лет построят и реконструируют около 100 туристических объектов-10

Людмила Шимбалева, директор Музейно-художественного центра Гомеля, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Нам есть чем сегодня гордиться в стране. И даже взяв наше учреждение культуры, мы видим, сколько иностранных гостей приезжает, хотя границы закрыты. Значит, огромный интерес вызывает Республика Беларусь. А чтобы еще больше популяризировать все то, что мы делаем, а делаем мы очень много, не хватает грамотной и правильной подачи нашей работы, нашего труда.

Далее смотрите в видео.

# Туризм

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