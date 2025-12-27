Арина Соболенко и Ник Кирьос проведут «Битву полов»

Всех любителей большого тенниса 28 декабря ожидает необычный поединок. Лидер мирового рейтинга белоруска Арина Соболенко сыграет с австралийцем Ником Кирьосом. Впервые за долгое время болельщики увидят «Битву полов», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Матч в Дубае станет повторением легендарного поединка 50-летней давности. Тема противостояния мужчин и женщин активно поднялась в 70-е на фоне борьбы за равные призовые.

В 1973 году в Хьюстоне легендарная 12-кратная чемпионка турниров Большого шлема американка Билли Джин Кинг встречалась с 55-летним Бобби Риггсом и победила его в трех сетах – 6:4, 6:3, 6:3.

Матч Соболенко и Кирьоса не несет такой социальной нагрузки и задуман больше для развлечения. Но болельщики со всего мира с нетерпением ждут предстоящую дуэль.

Арина Соболенко первая ракетка мира (Беларусь):

Я действительно в предвкушении. Ник – один из самых талантливых и непредсказуемых игроков на корте, он приносит интенсивность и развлекательный фактор, который обожают зрители. Мне нравятся вызовы, которые продвигают спорт в новом направлении. Этот матч соревновательный, веселый и на большой сцене, так что я, правда, с нетерпением его жду.