Волейболистки «Минчанки» потерпели восьмое поражение подряд в российской Суперлиге

Волейболистки «Минчанки» потерпели восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сегодня наши девушки в рамках 15 тура в Красноярске встречались с местным «Енисеем».

Белоруски со старта дуэли завладели преимуществом и были сильнее в первых двух сетах – 25:20, 25:17. Однако такое положение дел не устроило оппоненток, они стали надежнее действовать в защите и восстановили равновесие, записав в свой актив следующие две партии – 26:24 и 25:19.

Судьба противостояния решилась на тай-брейке, там увереннее выглядели россиянки, которые выиграли отрезок со счетом 15:10, а вместе с ним и весь поединок – 3:2 по сетам. Столичный клуб на данный момент замыкает турнирную таблицу текущего розыгрыша, набрав всего восемь очков.

Следующий матч «Минчанка» проведет уже в будущем году, 6 января дома сыграем против «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.