Результаты поединков 1/8 финала Кубка Беларуси по мини-футболу

Определились очередные участники четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу. В программе субботы значилось четыре противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Орше встречались два местных клуба. «Витэн» не оставил ни единого шанса «Электросети». Дружина Андрея Черниенко вышла вперед на седьмой минуте, а затем свое преимущество наращивала и довела дело до разгрома – 13:0.

В составе победителей покер оформил Сергей Синицкий. Хет-трик в активе Владимира Разуванова, дублями отметились Евгений Балдин и Кирилл Коростик. В другом сегодняшнем поединке «Столица» не испытала трудностей в матче против «Динамо-БНТУ» – 11:1, а «Охрана-Динамо» справилась с командой «Понс-Бутикавто». А вот «Минск» минимально проиграл брестскому «Меркурию-ГТК» (4:5) и завершил борьбу за трофей.

Ранее стадию 1/4 обеспечили себе гомельский БЧ, а также два минских клуба: «Штурм» и «Дорожник».