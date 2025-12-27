Здесь хочется остаться – санаторий «Ружанский» приглашает на незабываемый отдых

В новогодние праздники в белорусских санаториях настоящий ажиотаж. Чтобы попасть в отечественные здравницы, люди бронируют места за полгода. Отдохнуть с пользой к нам приезжают и гости из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы быть в топе лучших, учреждения постоянно развиваются. Совершенствуют инфраструктуру, внедряют новые лечебно-реабилитационные услуги, закупают современное медицинское оборудование. Как в Год благоустройства преобразился один из самых популярных отечественных санаториев – в сюжете Патриции Станкевич.

Гирлянды, снежинки и атмосфера волшебства – настоящая зимняя сказка среди белорусских лесов. В новогодние праздники санаторий «Ружанский» – сияющий островок спокойствия. Живописные пейзажи, чистый воздух и высокое качество оказания услуг по оздоровлению и санаторно-курортному лечению. Все это в комплексе и привлекает гостей. А их здесь всегда много. Это одно из самых популярных мест для отдыха в Беларуси.

В рейтинге лучших благодаря философии непрерывного развития. В это здесь вкладывают много сил и средств. Год благоустройства стал кульминацией большой работы. В 2025-м санаторий «Ружанский» завершает пятилетний цикл модернизации. Здравница преобразилась до неузнаваемости. Но и на достигнутом не останавливается.

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Конечно, в Год благоустройства мне хотелось бы прежде всего отметить ту работу, которую мы проделали в этом году по наведению порядка как внутри, так и снаружи нашего предприятия. Проделана большая работа по благоустройству инфраструктуры. Мы сегодня перекрасили все фасады нашего предприятия в благородный зеленый цвет, который удачно вписался в экосистему Беловежской, Ружанской пущи. Также идет постоянно, не прекращается внутренний ремонт. Реконструируются зоны отдыха гостей внутри санатория. Идет постоянная реконструкция, модернизация номерного фонда. К слову, хочу сказать, что за этот год мы кондиционировали более 50 % номерного фонда. Концепция реновации номерного фонда заключается в том, чтобы в санатории не было двух одинаковых номеров. Наши гости каждый раз, приезжая к нам в очередной раз, попадают в новую для себя обстановку.

Территория стала еще более уютной и комфортной. Для малышей создали новую игровую площадку. Оборудован третий бювет с минеральной водой под открытым небом. К слову, ружанская относится к редкому и нехарактерному для нашей страны типу друскининкайских вод.

Модернизирован и спа-комплекс. Поплавать теперь можно и под открытым небом. В основе новой лаундж-зоны уличные бассейны и джакузи с подогревом. Белорусская, русская бани, хаммам, японская сауна – разнообразие термального зала удивляет. Мест для отдыха стало еще больше.

Владимир Карпечкин:

Мы построили летнюю террасу для приема пищи. Фактически это такой обеденный зал на свежем воздухе. Появились дополнительные места отдыха для наших гостей. Всевозможные мангалы, шашлышницы, барбекюшницы, беседки, скамейки, качели. То есть можно совершенно с уверенностью заявить, что в этом году «Ружанский» стал красивее, в этом году «Ружанский» стал уютнее.

Особое внимание системе питания. И эта область постоянно совершенствуется. Изучили опыт лучших зарубежных и белорусских учреждений. Шведский стол стал еще вкуснее и шире. Меню от диетического до ресторанного. А главное, что все здесь с пользой для здоровья. «Ружанский» выходит за рамки традиционного санатория. Место стало эталоном современного оздоровительного отдыха. Здесь создан многопрофильный реабилитационный центр. Обновлено медицинское оборудование. А значит, лечебная база вышла на новый уровень.

Владимир Карпечкин:

Если взглянуть на «Ружанский» образца 2019-2020 года и «Ружанский» образца 2026 года, это, по сути, два разных предприятия. На сегодняшний день наш санаторий представляет собой уникальный комплекс, не имеющий аналогов как внутри страны, так и за рубежом. Такой отдых с пользой привлекает туристов. И к зимним праздникам санаторий подготовился основательно. По преданию, «Ружа Хутар» – родина белорусской Снегурочки. Здесь возвели изящный дом внучки Деда Мороза. Побывать в нем может каждый.

Поздравляю вас с Рождеством и Новым годом! Пусть наступающий год принесет столько же настроения и радости, как и отдых у меня на родине в «Ружа-Хутар». Здесь новогодняя сказка оживает не только в канун Нового года, но и радует наших гостей круглый год.

Фотозон в «Ружанском» более чем достаточно. Сказка здесь становится реальностью. На новогодней карете местный любимец по кличке Марсель прокатит всех желающих.

Наш пони Марсель, добрый и грациозный, словно символ наступающего года Лошади, уже готов ко встрече с вами с прекрасным настроением.

В санатории создана внутренняя система контроля качества. Коллектив постоянно анализирует отзывы клиентов. На все замечание и предложения реагируют оперативно, чтобы каждый гость увозил с собой хорошие впечатления.

Наталия Нашилова, начальник управления маркетинга и качества санатория «Ружанский»:

Наши гости очень часто отмечают, что у «Ружанского» есть душа. Душа – это наш коллектив, это наши сотрудники, которые максимально всегда находятся рядом с нашими гостями. Которые создают заряд бодрости, энергии, настроения нашим отдыхающим. И хочу сказать нашим постоянным гостям, что «Ружанский» будет продолжать удивлять и привносить что-то новое в развитие нашей инфраструктуры.