«Матч звёзд» чемпионата Беларуси по хоккею прошёл в Солигорске

В Солигорске состоялся настоящий праздник хоккея. После многолетнего перерыва прошел «Матч звезд» чемпионата Беларуси по хоккею. За победу в мини-турнире спорили четыре команды, которые сыграли в формате 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Каждый из специалистов выбрал по 9 игроков экстралиги. В финале встретились дружины Ивана Усенко и Сергея Стася, обыгравшие подопечных Дмитрия Кравченко и Алексея Бондикова. Основное время решающего противостояния завершилось вничью – 4:4, овертайм также сильнейшего не выявил, а в серии буллитов точнее была команда наставника столичной «Юности». Автором ключевого броска стал Даниил Тютчев.

Дубль за победителей оформил Александр Кулагин, еще по разу отличились Станислав Кучкин и Данила Гапеев. Помимо ярких ледовых баталий, для зрителей были организованы световое и лазерное шоу, а также развлекательная программа.

«Матч звезд» прошел в пятый раз в истории и впервые с 2008 года. Мероприятие объединило любителей хоккея, а также всех неравнодушных к спорту людей. Турнир обещает стать традиционным и еще более масштабным.