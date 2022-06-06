И облегчает работу, и экологию улучшает. Какие экспонаты будут представлены на выставке «Белагро»?

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы сейчас посмотрим, как готовится выставка «Белагро».
Кристина Сущеня, корреспондент:
Эксклюзивно, но факты. Цельное открытие самого масштабного аграрного форума на постсоветском пространстве завтра. А наша съемочная группа уже работает в «Великом камне» и готова рассказать, что же интересного будет на «Белагро-2022».
«Белагро» умеет, более того, вновь будет удивлять. Как ведется, за событием стоят люди (425 компаний, где 319 белорусских). С ходу вопрос: какая география участников? Китай, Россия, Германия, Польша, Таджикистан, Монголия, Ирак, Никарагуа и Куба.
Кристина Сущеня:
Познакомиться с особенностями сельского хозяйства других стран, не выезжая за пределы Беларуси, легко. Сейчас здесь все в режиме активной подготовки. Здесь расположены области России, например, Мурманская область, Пензенская. Также в другом крыле будет находиться зона Польши. Представители приедут только завтра, а за моей спиной расположилась зона Китая, и китайские представители будут в интересном формате представлять свою продукцию.
Георгий Барковский, директор предприятия по оказанию туристических услуг:
Завтра на трех стендах будут находиться переводчики, владеющие русским и китайским языками, у каждого будет планшет, подключенный к интернету, и наши предприятия, которые будут интересоваться сотрудничеством с Китаем, смогут в онлайн-формате пообщаться с представителями китайских производителей.
Кристина Сущеня:
Что сегодня является еще идеей, завтра мы можем увидеть в новой сельскохозяйственной технике? Ответы на эти вопросы и не только можно найти на открытой площадке «Белагро». Здесь представлено более 200 экспонатов современной техники.
Кристина Сущеня:
И наш взор пал на уникальную машину для фасовки овощей в биоразлагаемую упаковку. Такой экотренд с пометкой «Сделано в Беларуси». Эти технологии есть лишь в Голландии, но наши машины стоят в два раза дешевле, а цена одного биопакета – 16 копеек.
Александр Близнюк, начальник отдела ВЭД ГП «Экспериментальный завод» НАН Беларуси:
Рынок уже перенасыщен пластиковой упаковкой, и требуется упаковка в экологичную продукцию. Мы к этому времени уже полностью подготовились и выпустили в этом году, поставили на производство в машину для упаковки биоразлагаемую бумагу.
Александр Близнюк:
Взвешенная порция продукта поступает по транспортеру в горловину, а далее в уже сформированный пакет бумажный засыпается, запечатывается, после порция, полностью упакованная в биоразлагаемую упаковку, поступает на транспортер.
Кристина Сущеня:
Как это работает, можно увидеть завтра. Поэтому повод прийти точно есть.
Кристина Сущеня:
Мимо чего уж точно нельзя пройти. Это первый белорусский автопилотный трактор. Машина пока находится на испытании. Да, здесь нет кабины для механизатора, потому что все задачи передаются дистанционно. До чего дошел прогресс.
Алексей Шевцов, начальник бюро рекламы и выставок Минского тракторного завода:
Данный трактор умеет ездить сам. Он максимально оснащен всеми возможными технологиями точного земледелия, автоматизациями, которые есть на данный момент, позволяет буквально до сантиметров вести рядки по полю, исключая пересев, недосев.
Кристина Сущеня:
Распробовать выставку на вкус и вдохновиться новыми идеями можно начиная с завтра до 11 июня.
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