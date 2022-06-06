И облегчает работу, и экологию улучшает. Какие экспонаты будут представлены на выставке «Белагро»?

Новости Беларуси. Как формируется продовольственная подушка безопасности? Грозит ли стране санкционная диета? Стоимость агропродукции – каких цен ждать? Эксперты оценят возможности агропромышленного комплекса Беларуси в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы сейчас посмотрим, как готовится выставка «Белагро».

Кристина Сущеня, корреспондент:

Эксклюзивно, но факты. Цельное открытие самого масштабного аграрного форума на постсоветском пространстве завтра. А наша съемочная группа уже работает в «Великом камне» и готова рассказать, что же интересного будет на «Белагро-2022».

«Белагро» умеет, более того, вновь будет удивлять. Как ведется, за событием стоят люди (425 компаний, где 319 белорусских). С ходу вопрос: какая география участников? Китай, Россия, Германия, Польша, Таджикистан, Монголия, Ирак, Никарагуа и Куба.

Кристина Сущеня:

Познакомиться с особенностями сельского хозяйства других стран, не выезжая за пределы Беларуси, легко. Сейчас здесь все в режиме активной подготовки. Здесь расположены области России, например, Мурманская область, Пензенская. Также в другом крыле будет находиться зона Польши. Представители приедут только завтра, а за моей спиной расположилась зона Китая, и китайские представители будут в интересном формате представлять свою продукцию.

Георгий Барковский, директор предприятия по оказанию туристических услуг:

Завтра на трех стендах будут находиться переводчики, владеющие русским и китайским языками, у каждого будет планшет, подключенный к интернету, и наши предприятия, которые будут интересоваться сотрудничеством с Китаем, смогут в онлайн-формате пообщаться с представителями китайских производителей. Кристина Сущеня:

Что сегодня является еще идеей, завтра мы можем увидеть в новой сельскохозяйственной технике? Ответы на эти вопросы и не только можно найти на открытой площадке «Белагро». Здесь представлено более 200 экспонатов современной техники.

Кристина Сущеня:

И наш взор пал на уникальную машину для фасовки овощей в биоразлагаемую упаковку. Такой экотренд с пометкой «Сделано в Беларуси». Эти технологии есть лишь в Голландии, но наши машины стоят в два раза дешевле, а цена одного биопакета – 16 копеек.

Александр Близнюк, начальник отдела ВЭД ГП «Экспериментальный завод» НАН Беларуси:

Рынок уже перенасыщен пластиковой упаковкой, и требуется упаковка в экологичную продукцию. Мы к этому времени уже полностью подготовились и выпустили в этом году, поставили на производство в машину для упаковки биоразлагаемую бумагу.

Александр Близнюк:

Взвешенная порция продукта поступает по транспортеру в горловину, а далее в уже сформированный пакет бумажный засыпается, запечатывается, после порция, полностью упакованная в биоразлагаемую упаковку, поступает на транспортер. Кристина Сущеня:

Как это работает, можно увидеть завтра. Поэтому повод прийти точно есть.