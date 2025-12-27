Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Утро самому важному – безопасности, вечер – молодежному балу. Развитие высокой культуры – элемент работы с будущим страны. Вообще разные, совсем другие, но такие, оказывается, взаимосвязанные события. Это среда Президента. Как один день, так и в целом совокупность системы.
О главном, Первом и событиях недели, которые касаются каждого из нас. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой:
Время балов, подарков, сказочных надежд. Но в любой сказке зло надо победить. Вот как раз этим мы и занимаемся. По насыщенному графику первого лица государства можно судить, чем и как живет страна. Европейские лидеры – войной.
После избрания Трампа еврокомиссары примерили на себя роль ястребов. Только играть не значит быть, а это еще хуже. Деградированный истеблишмент не может отвечать за свои слова, а дела тем паче.
Евгений Пустовой:
Сначала элиты украли у европейцев смысл Рождества Христова, стесняясь перед мигрантами своего исконного праздника, превратили в рождественский шопинг. А сейчас Jingle Bells заглушает риторика войны.
Как раньше прижимистые жители Мюнхена и Парижа скупали на скидках подарочки, так сейчас функционеры по всему миру – танки и артиллерийские установки. Лет шесть назад основная европейская картинка – умилительные картинки рождественских ярмарок. Сейчас милитаристская истерика.
Европейская история – это всегда кризисы. Видимо, что-то не так с их цивилизационным кодом. Так всегда бывает, когда забывают, Рождество кого они встречают. В итоге их пик развития – охота на ведьм, на гугенотов, на буржуа, на евреев, на тех, кто богаче и слабее, на слабых, у кого что-то можно отнять. Поэтому мы должны быть сильными. На границе с европейским безумством находимся. Поэтому так часто в графике главы государства встречи с генералитетом страны.
Подробнее в видеоматериале.
Читайте также:
Лукашенко – назначенцам: если не сдерживать коррупцию – придём к войне!
Лукашенко: прокуратура должна быть настоящим штабом, и не только в борьбе с коррупцией
Надо предъявить счёт ответственным за геноцид белорусского народа – Лукашенко