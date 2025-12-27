Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Утро самому важному – безопасности, вечер – молодежному балу. Развитие высокой культуры – элемент работы с будущим страны. Вообще разные, совсем другие, но такие, оказывается, взаимосвязанные события. Это среда Президента. Как один день, так и в целом совокупность системы. О главном, Первом и событиях недели, которые касаются каждого из нас. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.

Евгений Пустовой:

Время балов, подарков, сказочных надежд. Но в любой сказке зло надо победить. Вот как раз этим мы и занимаемся. По насыщенному графику первого лица государства можно судить, чем и как живет страна. Европейские лидеры – войной. После избрания Трампа еврокомиссары примерили на себя роль ястребов. Только играть не значит быть, а это еще хуже. Деградированный истеблишмент не может отвечать за свои слова, а дела тем паче.