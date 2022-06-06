«Руки были связаны за спиной». Как немцы убивали невинных белорусов? Очередная страшная находка под Гомелем

Новости Беларуси. В Гомельском районе найдены останки мирных жителей и фрагменты немецкого гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная прокуратура Беларуси продолжает расследование дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Каждый день всплывают новые шокирующие факты. В Ченковском лесу с начала раскопок найдено около 500 останков мирных жителей, работы продолжаются. Землю исследуют буквально по сантиметрам.

Массив Ченковского леса в девяти километрах от Гомеля. О том, что это – место массовых захоронений, стало известно в 2021 году. Расследуя уголовное дело о геноциде мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, здесь обнаружили почти 500 останков. С середины апреля, как только позволила погода, раскопки продолжились.

Михаил Черняков, начальник отдела медико-криминалистических экспертиз УГКСЭ по Гомельской области:

Здесь мы видим хаотично расположенные скелеты не менее шести человек. Обращает на себя внимание поза некоторых скелетов: заложенные за спину руки, что свидетельствует о том, что в момент смерти у этих людей руки были связаны за спиной. Останки извлекают и передают на экспертизу, чтобы установить пол, возраст, расовую принадлежность и причину смерти человека. Среди погребенных здесь – женщины и старики, убитые выстрелом в голову с близкого расстояния. Находят личные вещи погибших — пуговицы, очки, монеты, посуду, чернильницы и ручки от чемоданов. Становится понятно, что о своей участи жертвы не подозревали.

Александр Шинкарев, заместитель прокурора Гомельского района:

По архивам, по показаниям тех же надзирателей гомельской тюрьмы, мы знаем, что с сентября 1941 года сюда начали вывозить людей на расстрел, причем расстреливали сами немецкие команды, айнзацгруппы. Полицаи только сюда доставляли, их не подпускали к казням. Прокуратура обнаружила архивный документ – докладную записку ЦК партии о том, что в 1944 году после освобождения Гомеля в Ченковский лес отправлена фашистская диверсионная группа для зачистки следов преступлений.

Анна Корольчук, корреспондент:

Рядом, на поляне, поисковики обнаружили остатки немецкого гарнизона. С 1941 по 1943 год здесь располагался вражеский тыл. Территорию метр за метром прочесывают чувствительным металлодетектором и находят достаточно внушительные артефакты.

К примеру, в этой полуземлянке оказалась блиндажная печь, сделанная из газогенераторной установки автомобиля. Из-за большого количества найденных запчастей специалисты полагают, что эта немецкая часть была моторизованной. Попадается и солдатское снаряжение: фляги, котелки, металлические набойки и гильзы.

Максим Романюк, инструктор по поисковой работе клуба «Алые погоны» Гомельского кадетского училища:

Эта гильза, если можно маркировку посмотреть, Geco-7,63 к пистолетам системы Mauser. Она выпущена в Германии, довоенная, скорее всего. Так как у немцев были запасы этих патронов, то они широко применяли советское трофейное оружие, которое взяли в 1941 году. Допустим, пистолет ТТ стоял на вооружении вермахта как штатное оружие офицеров.