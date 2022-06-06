«Хлебобулочными и кондитерскими изделиями в любом случае будем обеспечены». Хватит ли белорусам урожая-2022?

Алена Сырова, СТВ: А какие у нас в этом году перспективы с научной точки зрения на урожай?

Дмитрий Лужинский, заместитель генерального директора по научной работе НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

Погода в этом году благоприятствует потенциальному урожаю. Мы можем с высокой долей вероятности надеяться если не на рекордный урожай, то на весьма достойный результат, который позволит и себя обеспечить, и животноводство, и еще на продажу за пределы страны мы можем значительную долю растениеводческой продукции выпустить. Это можно сказать и о сахаре, который растет на наших полях в виде сахарной свеклы, и о растительном масле – рапс, озимый, яровой. На полях идет формирование хорошего, добротного урожая.

Кирилл Казаков, СТВ:

СМИ нагнетают информацию, что в этом году будет неурожай. Например, в Молдове сегодня утром заявили, что там будет неурожай – минус 15-20 % от заявленных прогнозов. Но при этом эта ситуация с зерном в Украине, с тем, что Индия отказывается рис, пшеницу продавать. Всем кажется, что голод наступит. В Европе масло исчезло, детское питание в Америке исчезло, хотя там другие причины. С научной точки зрения у нас есть потенциал возобновить тот урожай, который был в прошлом году? На что мы можем выйти в перспективе?

Дмитрий Лужинский:

Никакой угрозы, что у нас будет дефицит продуктов питания я не вижу в принципе. Потому что не так много нашей стране продуктов нужно. Мы ежегодно собираем 6-7 миллионов тонн зерна, но на продовольственные цели необходимо всего лишь около миллиона. Все остальное – это фуражное зерно, чтобы кормить скот. Мы хлебобулочными и кондитерскими изделиями в любом случае будем обеспечены.

Кирилл Казаков:

Одним хлебом сыт не будешь. Нам еще мяса хочется.

Дмитрий Лужинский:

Эти 5-7 миллионов тонн мы спокойно можем отправить на кормление скоту.

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