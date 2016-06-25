Программа «Части света с Олегом Романовым» за 25.06.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Давайте попробуем разобрать божий свет на части.
В программе:
Правь, Британия, на волю: чем грозит Соединённому Королевству выход из ЕС?
Японский минимализм: странный симптом или ответ обществу потребления?
Справедливость к нелегалам или шоу? – Американская судебная система пополнилась очередным прецедентом
Чем слаще, тем дороже: в Филадельфии установили дополнительный налоговый сбор для напитков с высоким содержанием сахара
Призвать к порядку мультперсонажей: сможет ли мэр Нью-Йорка очистить Таймс-сквер?
Колумбийская граната: смогут ли примириться враждующие стороны?
Джип, из-за которого погиб Антон Ельчин, был из бракованной серии