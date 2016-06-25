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Программа «Части света с Олегом Романовым» за 25.06.2016

25 июня 2016 13:51
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Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Давайте попробуем разобрать божий свет на части.

В программе:

Правь, Британия, на волю: чем грозит Соединённому Королевству выход из ЕС?

Японский минимализм: странный симптом или ответ обществу потребления?

Справедливость к нелегалам или шоу? – Американская судебная система пополнилась очередным прецедентом

Чем слаще, тем дороже: в Филадельфии установили дополнительный налоговый сбор для напитков с высоким содержанием сахара

Призвать к порядку мультперсонажей: сможет ли мэр Нью-Йорка очистить Таймс-сквер?

Колумбийская граната: смогут ли примириться враждующие стороны?

Джип, из-за которого погиб Антон Ельчин, был из бракованной серии

 

# общество # Проекты СТВ # Олег Романов

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