«Взаимодействие-2025» – более 4 тыс. военнослужащих приняли участие в учениях ОДКБ в Беларуси

«Взаимодействие-2025»: все цели достигнуты, а задачи выполнены. 6 сентября на одном из полигонов на севере Беларуси разыграли ключевой эпизод учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В маневрах приняли участие подразделения из Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Всего было задействовано более 2 000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники.