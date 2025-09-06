«Взаимодействие-2025» – более 4 тыс. военнослужащих приняли участие в учениях ОДКБ в Беларуси
«Взаимодействие-2025»: все цели достигнуты, а задачи выполнены. 6 сентября на одном из полигонов на севере Беларуси разыграли ключевой эпизод учений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В маневрах приняли участие подразделения из Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.
Всего было задействовано более 2 000 военнослужащих и 450 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Материал Антона Чучваги.
Раннее субботнее утро. Полигон под Витебском встречает гулом моторов. Концентрация военных зашкаливает. Представители сразу нескольких армий. На их форме – шевроны разных государств, но в строю они единое целое. Каждое движение отработано до автоматизма, каждый приказ – с четкой скоростью исполнения. Здесь не просто учения, здесь проверяют на прочность саму идею коллективной обороны.
Имангали Тасмагамбетов, генеральный секретарь ОДКБ:
Сегодняшние учения показали еще раз слаженность, прежде всего подразделений Организации Договора о коллективной безопасности, которые участвуют на данных учениях. И, безусловно, эффективность этих учений, как я уже сказал, лягут в основу дальнейшего развития оперативных сил.
В основу сценария положена отработка действий против незаконных вооруженных формирований. Условия приближенные к реальным, ведь выбор задач продиктован современными вызовами и угрозами. Потому в замысел учений лег один из возможных вариантов развития обстановки на восточноевропейской зоне ответственности ОДКБ. Военнослужащие из разных стран продемонстрировали слаженность и взаимопонимание: действовали как единый механизм: штабы вырабатывали решения и подавляли силу условного противника. При этом все участники ведут общение на русском языке, что делает взаимодействие еще более четким и результативным.
Взаимодействие и совместимость контингентов ОДКБ находятся на очень высоком уровне – Хренин.
Ход операции развивается стремительно. В воздух поднимаются разведывательные беспилотники – они фиксируют расположение лагеря условного противника. Вслед за этим коллективные силы блокируют район, наносят массированный огневой удар, и уже через считаные минуты начинается штурм. Подразделения внутренних войск Беларуси и Кыргызстана прорываются на передний рубеж под прикрытием минометного огня. С воздуха действуют штурмовики, артиллерия накрывает резервы противника.
Подробности в видео.