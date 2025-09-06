Прямой эфир

Дожди и до +30 градусов. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

06 сентября 2025 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ. 

В начале недели в стране погоду будет определять малоактивный фронтальный раздел. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. С ростом атмосферного давления осадки прекратятся.

К середине недели влияние атмосферного фронта распространится на большую часть республики, в результате чего пройдут дожди различной интенсивности. В страну продолжат поступать теплые воздушные массы, и температурный фон останется повышенным. Температура воздуха минимальная ночью от +9 до +17. Максимальная днем – от +20 до +28 градусов. В отдельные дни по югу-востоку до +30. 

Дожди и плотная облачность в конце недели, 17-19 градусов тепла. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы. 

Подробный прогноз по областям страны: 

Дожди и до +30 градусов. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-2
Дожди и до +30 градусов. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-3
Дожди и до +30 градусов. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-4
Дожди и до +30 градусов. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-5
Дожди и до +30 градусов. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-6
Дожди и до +30 градусов. Прогноз погоды в Беларуси на неделю-7
# Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Проект «Спорт для всех» масштабно завершит летний сезон на стадионе «Динамо»
06 сентября 2025 15:22

Проект «Спорт для всех» масштабно завершит летний сезон на стадионе «Динамо»

Шашлычок, пельмени и блинчики – узнали, чем кормят в школьных столовых
06 сентября 2025 15:20

Шашлычок, пельмени и блинчики – узнали, чем кормят в школьных столовых

В рамках «Фестиваля науки» проходит выставка-конкурс «100 инноваций молодых учёных»
06 сентября 2025 15:07

В рамках «Фестиваля науки» проходит выставка-конкурс «100 инноваций молодых учёных»