Дожди и до +30 градусов. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В начале недели в стране погоду будет определять малоактивный фронтальный раздел. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди и грозы. С ростом атмосферного давления осадки прекратятся.

К середине недели влияние атмосферного фронта распространится на большую часть республики, в результате чего пройдут дожди различной интенсивности. В страну продолжат поступать теплые воздушные массы, и температурный фон останется повышенным. Температура воздуха минимальная ночью от +9 до +17. Максимальная днем – от +20 до +28 градусов. В отдельные дни по югу-востоку до +30.

Дожди и плотная облачность в конце недели, 17-19 градусов тепла. В ночные и утренние часы в отдельных районах будут сгущаться непродолжительные туманы.

Подробный прогноз по областям страны: