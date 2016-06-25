Чем слаще, тем дороже: в Филадельфии установили дополнительный налоговый сбор для напитков с высоким содержанием сахара

Налоги с газировки в Филадельфии – это тоже часть шоу, упражнение в политическом паблисити. Город братской любви стал первым в Штатах, где обложили дополнительными сборами напитки с высоким содержанием сахара.

Отныне чем слаще, тем налог выше.

Попытку совершить подобное предпринимал лет 10 тому назад мэр Нью-Йорка Блумберг. Но даже он, всесильный и бесстрашный, против кола-лобби не сдюжил. В Большом Яблоке всё осталось по-прежнему, включая продажу газировки сверхбольшими объемами, в раблезианской избыточности упаковках. Филадельфийцы отдают себе отчет в том, что им впору праздновать триумф. И торговцы паточной сладости напитками еще вполне могут перейти в наступление.

Джим Кинни, мэр Филадельфии:

Вы, законодатели, сделали нам подарок. Мы, городские власти, многое можем, но без вас этот день не наступил бы никогда! И, благодаря вашему решению, мы обрели место в истории и в памяти благодарных потомков.

Известно, что основные американские колы содержат в себе сахара столько, что ложка столбом стоит. Диетологи считают, что эпидемия ожирения и массовый американский диабет в том числе и отсюда. За век с четвертью, в течение которых эти газировки продают, их вмонтировали в туземный образ жизни так, что никак из него не вырвешь.

Америка без колы – это Микки-Маус без ушей.

Филадельфийцы рискнули посягнуть на святое. В основном, из-за бюджетного дефицита, которому лишние 90 миллионов в год очень не помешают. Однако и популярность среди сторонников здорового образа жизни совсем не пустяк. В любом крупном городе ЗОЖ – это массовая религия, богу которой бьют поклоны и творят приседания тысячи и тысячи. Вот, кстати, теперь и узнаем, чьи боги могущественнее: макаронный монстр ЗОЖа или золотой телец лоббистов?