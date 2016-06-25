Выпускной в Академии управления при Президенте: «От профессионализма кадрового потенциала зависит функционирование всего государства»

Новости Беларуси. Академия управления при Президенте планирует открыть новые специальности совместно с Таможенным комитетом. Также идет плотная работа с Генеральной прокуратурой.

За последние 10 лет в учебном заведении появилось более 10 новых специальностей. Об этом шла речь во время вручения дипломов слушателям Института государственной службы Академии управления при Президенте. Документ о переподготовке получили почти 400 выпускников по таким специальностям как «Государственное строительство», «Международные отношения» и «Деловое администрирование».

Профессиональную подготовку руководителей органов госуправления осуществляется в Беларуси уже на протяжении 16 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Носкевич, выпускник Академии управления при Президенте Республики Беларусь, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:

Наверное, вся ценность данного образования даже не в учебном процессе, потому что трудно обучить человека чему-то новому, когда он и так много знает. Основная ценность, с моей точки зрения, в непосредственном общении, когда собраны в одной группе, в одной компании серьезные руководители, менеджеры, которые могут друг другу что-то подсказать.

Лев Федорович, выпускник Академии управления при Президенте Республики Беларусь, заместитель начальника отдела УП «Беллесэкспорт»:

Когда ты заканчиваешь Академию, ты понимаешь, что ты должен не только какому-то одному предприятию или себе. Ты должен стране. Несомненно, это очень хороший старт.

Ирина Мартьянова, выпускник Академии управления при Президенте Республики Беларусь, заместитель директора дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»:

Большая честь учиться с ребятами и большая честь учиться у таких преподавателей, с которыми мы два года были рядом. Потому что каждый из них привнес какой-то свой опыт, каждый из них рассказал о каких-то своих достижениях. По сути, эти два года искали решения сложных проблем, в том числе сложных международных ситуаций.

Андрей Цобкало, заместитель директора Института государственной службы – декан факультета подготовки и переподготовки Академии управления при президенте Республики Беларусь:

Задачи, которые стоят перед нашей Академией, – это подготовка новых инновационных людей, которые могли идти в ногу со временем. Чтобы смогли решить задачи с тремя-четырьмя неизвестными.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Принцип кадров решает все. Он никогда не утратит свою сущность, потому что это «кровеносная система» всего государства. И от профессионализма кадрового потенциала, государственных служащих зависит функционирование всего организма, то есть государства.