«Железный кулак» – в Польше и странах Прибалтики начались международные военные учения

Жестким ответом на миротворческую позицию Беларуси стали самые масштабные в этом году международные учения союзников НАТО при участии армии США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маневры под названием «Железный кулак» стартовали на территории Польши. Более 30 тысяч солдат Альянса пробудут на полигонах вблизи белорусских границ до 17 сентября.

Отмечается, что учения охватывают сухопутный, морской и воздушный компоненты. По легенде они призваны отработать оперативную переброску сил с мест постоянной дислокации. На деле же очередная демонстрация силы на фоне мнимой восточной угрозы для создания атмосферы напряженности в регионе.

Жителям Прибалтики также придется испытать на себе все прелести учений: громыхающие колонны более шести сотен единиц различной техники на дорогах, а также гул военных самолетов и ударных вертолетов в небе. Отмечается, что последние будут летать на предельно малой высоте даже ночью.

Так что сна гражданам не видать, как и бюджетных денег Евросоюза. Ведь они пойдут на еще одни учения, которые вскоре начнутся в Литве и Латвии параллельно с американскими маневрами и продлятся до октября. В тренировках задействуют около 20 тысяч солдат, которые будут маршировать даже по столичным улицам Прибалтики.