Джип, из-за которого погиб Антон Ельчин, был из бракованной серии

Смерть актера Ельчина, как ни дивно, обещает серьезные потрясения автоконцернам. Известно, что бедняга был задавлен собственным «джипом широким». Если без подробностей, то он попытался обойти свою самодвижущуюся телегу. А та возьми, да и сорвись с привязи ручного тормоза. Бедняга-актер скончался от удушения «тупым тяжелым предметом», как указал коронер. Ельчина притиснуло к кирпичному забору собственного дома, отчего он тотчас же «во благовременье помре».

Стивен Спилберг, кинорежиссёр:

Я не работал с Антоном. Пробовал его для «Инопланетянина», но он тогда был почти младенец. Это трагическая потеря, совершенно невосполнимая!

«Принять смерть от коня своего» – это не вполне оригинально. Американцы, между тем, не просто принимают потерю, но деятельно переустраивают реальность, чтобы именно такие потери полностью исключить впредь. Следствие еще движется неспешной улитой, а бесчисленные защитники потребителей уже определились: всему виной тот факт, что концерны недостаточно последовательно добиваются отзыва дефектных автомобилей.

Ельчинский джип – как раз из того миллиона, что в апреле подлежал возврату для устранения недоделок.

Просто здесь владелец имеет полную свободу: захотел – вернул, а если поленился – то и пренебрёг. И вот, готовится пакет исков, который сделает возврат в случае отзыва обязательным, а если потребуется – то и принудительным.

За 2 последних года производители отозвали 100 миллионов машин, а пофиксили из них только 75%. То есть почти четверть авто свои дефекты сохранила. По большей части, опасность здесь умозрительна и никогда не проявится. Однако как раз «джипы широкие» нанесли увечья 40 своим хозяевам, а Ельчин стал 41-м. Кстати, сделаться трупом под таким порядковым номером – разве это не самое убедительное подтверждение того, что был он настоящим актером?