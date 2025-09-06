Антиправительственные акции протеста прошли по всей стране. Самым многочисленным стал митинг в университетском городе Нови-Сад, собрав 7 тысяч человек.

Минувшая ночь в Сербии выдалась жаркой. Радикально настроенные демонстранты вступили в открытое противостояние с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным МВД, задержаны 42 наиболее активных демонстранта. Чтобы защититься от толпы и восстановить порядок, правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В начале шествие носило мемориальный характер – исполнилось 10 месяцев со дня трагедии в Нови-Саде, где после обрушения крыши на вокзале погибли 14 человек. Это событие и положило начало протестам.

Тогда люди обвинили правительство в коррупции, которая якобы привела к недостатку денег на ремонт здания. Однако позже выяснилось, что инцидент, вероятно, был спланирован внешними силами для подрыва доверия к действующей власти.

Ранее председатель правящей Сербской прогрессивной партии прямо заявил, что организаторы протестов стремятся спровоцировать гражданскую войну в стране. Однако, несмотря на многочисленные попытки оппозиции раскачать ситуацию, беспорядки до сих пор не принесли противникам президента Сербии желаемого результата.