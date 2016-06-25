День рождения Витебска: в центре уже открыли памятник Александру Невскому

Новости Беларуси. Витебск отмечает день рождения — 1042-летие. Праздник растянется на все выходные и каждый час не обходится без ярких событий.

В городе уже открыли памятник Александру Невскому. Примечательно, что супруга древнерусского полководца была родом из Полоцкого и Витебского княжества. Бронзовое изваяние высотой 4 метра и весом 6 тонн заняло место практически в центре города.

Витебск сегодня знают далеко за пределами Беларуси и во многом благодаря Марку Шагалу, для которого город на протяжении всей жизни мастера был неиссякаемым источником вдохновения. Памятную мемориальную доску художнику открыли на улице его имени.

Здесь же разместилось и здание Народного художественного училища, где преподавали Шагал, Малевич, Добужинский, Пэн и многие другие художники с мировым именем.

Алексей и Татьяна Дорогенские, жители Витебска:

Наш город самый лучший, самый красивый. Мы любим свой город.

Вот так все хорошо проходит, и я надеюсь, и дальше мы будем вместе с любимым городом жить и наслаждаться жизнью.

Сегодня в рамках празднования Дня города пройдёт фестиваль воздушных змеев, конкурс, который определит самого высокого и сильного горожанина. Также продолжатся международный Шагаловский пленэр и фестиваль «ФотоКрок». Завершит Дни города в воскресенье - праздничный фейерверк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.