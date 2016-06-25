Справедливость к нелегалам или шоу? – Американская судебная система пополнилась очередным прецедентом

«А судьи кто?» – это не самое важное. «А судьи где?» – вот вопрос всех вопросов. Американские процессы не бывают скучными уже просто потому, что справедливость в них побочный продукт. Главное же – хлеб и зрелища. Хлеб, который они дают адвокатам, и зрелища, даруемые этими тяжбами народу.

Судебный процесс в Штатах – это и своеобразный религиозный обряд, и любимое развлечение граждан, и лотерея, выиграть в которую имеет шанс каждый. Единственно, в качестве способа добиться торжества справедливости судебные тяжбы выступают редко. Но не за этим их, собственно, выдумали. Хотя и справедливость иногда случается. В качестве побочного продукта. Любое сражение адвокатов и прокуроров протекает в своей собственной вселенной, где и законы другие, не наши, а риманово-лобачевские, наверное.

В Нью-Йорке завершилось слушание дела 18-ти мойщиков автомобилей. Вердикт предполагает выплату им по 91-й тысяче долларов в счет недоплаченной зарплаты («уворованной работодателем», как ее здесь называют).

Примечательно, что каждый из этих полутора дюжин счастливцев – иммигрант, попавший в Штаты тайком и с нарушением законов.

Стивен Аренсон, адвокат истцов:

Для всех нелегалов это верный знак: американский закон защищает всех, справедливость доступна любому отверженному. Известно, что подобные же нарушения фиксируются в гостиничном деле, в строительстве, в ресторанном бизнесе. Настал час взяться и за них!

18 Педро, Мигелей, Рамонов, фактически, убили свою автомойку на Манхэттене. Головная контора объявила банкротство еще год тому, когда тяжба началась. А сейчас скончается и фирма-правопреемница: ее хватило на уплату только трети штрафа. Нелегалы, которых в стране не то 7, не то 9 миллионов, – они выступают своего рода смазкой экономического механизма. Им платят меньше положенного минимума, вчёрную, за низкоквалифицированную работу, которой полноправные граждане брезгуют. Они работают в фаст-фудах, мостят дороги, стригут кусты.

Сейчас вдруг выясняется, что нью-йоркский минимум почасовки в 9 долларов – это и про нелегалов тоже. И характерно, что вовсю обсуждают введение 15-долларовой минимальной почасовой зарплаты.

Потому что на 9 никак не прожить. Нынешний процесс, с учетом прецедентности американского права, обещает стране серьезные, почитай волшебные перемены. Резко вырастут издержки любого бизнеса: за счет роста зарплат. Истреблена будет нелегальная занятость, что хорошо для фискалов, но очень так себе – для нанимателя.

Медленное и тяжелое, аж жилы на обамином лбу вздувались, перетаскивание обратно промпроизводства из Китая затормозится. А оно и так было ох каким неспешным. Наверное, выкрутятся. Но виться, конечно, придется ужом. А ведь процесс был не о справедливости. Потому что справедливость по отношению к нелегалам – это высылка. Нет, участники только делали шоу.