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На Эльбрусе ищут пропавшего белорусского туриста

06 сентября 2025 16:51
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На Эльбрусе ищут пропавшего белорусского туриста. По имеющейся информации, 26-летний гражданин нашей страны осуществлял восхождение без регистрации маршрута и в настоящее время не выходит на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Эльбрусе ищут пропавшего белорусского туриста-2

МЧС России в районе горы Терсколак продолжает поисково-спасательные мероприятия, в том числе с использованием вертолетной техники. Ситуация с пропажей в Кабардино-Балкарии белоруса – на особом контроле в Министерстве иностранных дел. Наше посольство в России находится в постоянном контакте с компетентными органами, а также с отцом пропавшего.

# МЧС

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