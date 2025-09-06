На Эльбрусе ищут пропавшего белорусского туриста. По имеющейся информации, 26-летний гражданин нашей страны осуществлял восхождение без регистрации маршрута и в настоящее время не выходит на связь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МЧС России в районе горы Терсколак продолжает поисково-спасательные мероприятия, в том числе с использованием вертолетной техники. Ситуация с пропажей в Кабардино-Балкарии белоруса – на особом контроле в Министерстве иностранных дел. Наше посольство в России находится в постоянном контакте с компетентными органами, а также с отцом пропавшего.