В Афинах +33, в Париже +26 с дождем. Погода в Европе

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременный дождь, температура воздуха +26. В Вене +26 без осадков. В Риме малооблачно и +30. В Мадриде столбики термометров покажут +25, ожидаются дождь и грозы.

В турецкой столице возможен дождь и до +27. В Афинах +33 без осадков.