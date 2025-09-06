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В Афинах +33, в Париже +26 с дождем. Погода в Европе

06 сентября 2025 16:51
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Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.

В Афинах +33, в Париже +26 с дождем. Погода в Европе-2

В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременный дождь, температура воздуха +26. В Вене +26 без осадков. В Риме малооблачно и +30. В Мадриде столбики термометров покажут +25, ожидаются дождь и грозы.

В Афинах +33, в Париже +26 с дождем. Погода в Европе-4

В турецкой столице возможен дождь и до +27. В Афинах +33 без осадков. 

В Афинах +33, в Париже +26 с дождем. Погода в Европе-6

Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается +23 кратковременный дождь и грозы. В Вильнюсе +23, также дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +24 без существенных осадков. +25 в Киеве без осадков. В столице России переменная облачность и +25. 

# Погода

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