В Афинах +33, в Париже +26 с дождем. Погода в Европе

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.
Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас. Вот свежий климатический расклад по Европе.
В столице Франции синоптики прогнозируют кратковременный дождь, температура воздуха +26. В Вене +26 без осадков. В Риме малооблачно и +30. В Мадриде столбики термометров покажут +25, ожидаются дождь и грозы.
В турецкой столице возможен дождь и до +27. В Афинах +33 без осадков.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге ожидается +23 кратковременный дождь и грозы. В Вильнюсе +23, также дождь. В Варшаве столбики термометров поднимутся до +24 без существенных осадков. +25 в Киеве без осадков. В столице России переменная облачность и +25.