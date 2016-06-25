Призвать к порядку мультперсонажей: сможет ли мэр Нью-Йорка очистить Таймс-сквер?

Конфликт вокруг золотоносной Таймс-сквер тоже вылился в судебный иск. На сей раз Микки-Маус и Супермен выступают против нью-йоркского градоначальника Де Блазио. С незапамятных времен на самой знаменитой площади Большого Яблока царил анархический дух Дикого Запада. Здесь старали доллары из карманов ротозеев и зевак самые разнообразные герои комиксов и мультфильмов. Культура – это насилие и ограничение, как известно.

В отсутствие контроля творилось на Таймс-сквер чёрт-те что.

Чаша терпения городского главы переполнилась, когда Спайдермен чувствительно побил полицейского и скрылся, за анонимностью оставшись безнаказанным.

Площадь для погрязших в грехе мультперсонажей закрыли, напоследок арестовав раскрашенных теток за проституцию и употребление наркотиков. Теперь сказочный бизнес упорядочили: спайдермены должны покупать патент, а «делать ку» – в очерченной специальной разметкой зоне.

Титас Гэнди, «голый ковбой»:

Работа в зоне пока приносит больше. Раньше мне подавали «единичками» да «пятерками», теперь – «десятками» и «двадцатками». В этом смысле зонирование – это хорошо! Хотя и унизительно, а также антиконституционно!

Сэнди Кейн, ковбой:

Втрое меньше давать стали. Раньше делала сотню, теперь – тридцать, не больше. Хотя, может, нелегалов станет поменьше.

Насчет прав – это не фигура речи. Иск вчинен городу именно в связи с нарушением конституционного права на свободу слова. Процесс обещает быть шумным, бестолковым, но красочным. Де Блазио предстоит противостоять разной инопланетной шушере и мутантам. И подсказывает интуиция, что они проиграют. Чай дело происходит не в Готэм-сити.