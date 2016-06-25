Генеральная репетиция парада в честь Дня Независимости: перекрыто движение на пересечении проспектов Победителей и Машерова

Новости Беларуси. Первая генеральная репетиция военного парада в честь Дня Независимости пройдёт 25 июня в Минске. Пересечение проспектов Победителей и Машерова будет закрыто для движения транспорта. Ограничения будут действовать и на участках следования колонны к месту назначения.

Парад традиционно проходит у стелы «Минск — город-герой». В сегодняшней ночной репетиции будет участвовать весь парадный расчет.

До этого тренировки проходили на аэродроме Липки и только с участием современных боевых машин. Сегодня к ним присоединится и ретро техника. Именно она по традиции открывает парад 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.