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Генеральная репетиция парада в честь Дня Независимости: перекрыто движение на пересечении проспектов Победителей и Машерова

25 июня 2016 11:44
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Новости Беларуси. Первая генеральная репетиция  военного парада в честь Дня Независимости пройдёт  25 июня  в Минске. Пересечение проспектов Победителей и  Машерова будет закрыто для движения транспорта. Ограничения будут действовать и на участках следования колонны к месту назначения.

Парад традиционно проходит у стелы «Минск — город-герой». В сегодняшней ночной репетиции будет участвовать весь парадный расчет.

До этого тренировки проходили  на аэродроме Липки и только с участием современных боевых машин. Сегодня к ним присоединится и ретро техника. Именно она по традиции открывает парад 3 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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