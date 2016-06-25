Колумбийская граната: смогут ли примириться враждующие стороны?

Колумбийская полустолетняя война окончена. Впрочем, это провозвещали уже не раз. И не единожды она возобновлялась с прежней энергией. И сейчас остаётся неразрешённым главный политический вопрос внутренней борьбы: вопрос о кокаине. Значит, потенциал конфликта ещё далеко не исчерпан.

На днях хирурги в Боготе удалили из черепа солдата гранату. Она застряла там в одну из перестрелок, когда армейский патруль напоролся на партизанскую засаду. Колумбия вот уже полвека сама является вот таким же «человеком с гранатой в черепе». И только-только появилась надежда, что заряд, способный в любой миг взорваться, наконец, удалят.

В четверг в Гаване подписали бессрочное перемирие, а к 20-му июля стороны намерены подготовить соглашение об установлении полного и окончательного мира.

3 года ожесточенных споров и перебранок подошли к концу. Враги решили сражаться впредь посредством не винтовки, но избирательного бюллетеня.

Хуан Мануэль Сантос, президент Колумбии:

ФАРК ведет совершенно идиотическую политику, уж простите меня за такие слова. Разоружайтесь и ведите политическую пропаганду, продвигайте свою идеологию. Винтовкой много сторонников навербовать не получится!

Колумбийская партизанщина – самая давняя из продолжающихся ныне. С середины 60-х в боях и взаимной резне погибло 220 тысяч граждан. Удивительно еще, что так мало.

Причиной вражды стал отъем латифундистами земли у крестьян: людей просто изгоняли, либо целыми семьями вырезали.

Больше миллиона безземельных колумбийцев бедствует в стране и теперь.

Мануэль Мируланда, бывший лидер ФАРК:

Проблема в общественном укладе. Тут все равно проку не будет, разоружайся ты или вооружайся. Голод и нищета – пулеметами это не исправишь, молчать об этом не заставишь. Правительственная армия льет кровь напрасно!

Первые попытки примирения предпринимались в 80-е. Тогда партизаны ФАРК массово выходили из лесов, возвращались к мирной жизни. Тут убивать их, разоружившихся, принялись боевики «Эскадронов смерти». Война вспыхнула снова, и правительство скоро запросило мира, только чудом избежав поражения.

Андрес Пастрана, экс-президент Колумбии:

В 98-м наша армия была разгромлена. Вы помните, за полгода была взята в плен тысяча солдат и полицейских. Убито тогда было больше, чем в любой другой войне, которую вела Колумбия. Нам пришлось договариваться о мире!

Последние 15 лет война шла с переменным успехом. ФАРК брал в заложники политиков и военных, партизаны дали полную волю производителям коки. Насчет торговли кокаином – это все обвинения, которые остались бездоказательными. Хотя идеологически для ФАРК это было вполне допустимо: подрывать капитализм за счет его собственных пороков.

Сейчас революционные вооруженные силы Колумбии не так сильны, как прежде.

Лет 15 тому назад к борьбе с партизанами активно подключились американцы, а резня стала технологичной. В её организации используются беспилотники, спутниковая слежка, контроль банковских проводок, телефонных звонков. Даже дремучие джунгли перестали быть защитой повстанцам. Война, однако, могла длиться еще долго: стреляющий лес являлся альтернативой крестьянской нищете. И рекруты не переводились.

Тимошенко, лидер ФАРК:

Слишком много боли и слез, слишком много горя. Ни у кого не осталось иного способа победить в войне, кроме переговоров!

Президент Сантос, уже после подписания мирного соглашения, должен вынести его на референдум. Далеко не факт, что за него проголосуют: озверение народа остается всеобщим. И главная проблема – земельный вопрос.

Если беженцам не вернуть наделы, вместо ФАРК будут возникать новые и новые повстанческие армии.

Как будто Президент Сантос обещает за счет казны частично компенсировать ограбленным их потери: землей и деньгами. Вот только мир точно не будет окончательным. Колумбия производит половину планетарного кокаина. Окраины страны должны оставаться неподконтрольны центральному правительству, иначе рухнет наркоторговля. Кокаин – это четверть колумбийского ВВП, миллиардов, эдак, 50 в год. Охотники повоевать за такой приз наверняка найдутся. И, значит, любой мир окажется только временным.