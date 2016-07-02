Программа «Части света с Олегом Романовым» за 02.07.2016

Программа «Части света с Олегом Романовым» – это полчаса новостей, как первополосных, так и оставшихся незамеченными. Давайте попробуем разобрать божий свет на части.

Сегодня мы расскажем:

Почему от Брексита больше других страдают польские сантехники?

Свинцом и порохом: как лечат от наркозависимости на Филиппинах?

Отчего в Чили гамбургер превратился в орудие преступления, а фастфуд – в наказуемый порок?

Где в коровах следует искать золото?

Картины Джонни Деппа планируют продать за 20 миллионов долларов

В Италии открылся один из самых больших арт-объектов в истории человечества

Кутюрье, который спасает жизни: пуленепробиваемые костюмы Мигеля Кабайеро